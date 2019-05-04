Потап поруч: щаслива Каменських показала, як відзначає день народження

Настя Каменських, якій 4 травня виповнилося 32 роки, зустріла день народження у сонячній Туреччині. Двчина прилетіла не тільки відпочивати, але й працювати, правда, не забыыла регулярно радувати шанувальників гарячими знімками в бікіні. Іменинниця показала в сторіз Instagram, де і з ким відзначає свято, а також порадувала шанувальників відвертими образами.

День Насті почався рано вранці з походу в спортзал – свято святом, а режим ніхто не відміняв! Одним з перших зірку публічно привітав Потап, який також зараз знаходиться в Туреччині і дає концерти у складі свого грурту MOZGI. Продюсер присвятив іменинниці зворушливі поетичні рядки, назвавши її "коханою". Шанувальники тут же вирішили, що таким чином репер вирішив розсекретити свої романтичні стосунки з артисткою.

На це було лише початок радісних подій щасливого дня. Настя похвалилася, як друзі і її творча команда прикрасила одну з кімнат на віллі кульками, а також показала накритий стіл і шоколадний іменинний торт.

Фото: instagram.com/kamenskux

"Моя команда і є моє заповітне бажання. Я люблю вас і якую, що ви зі мною!" - підписала зірка кумедне фото, на якому задуває свічки.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Крім того, співачка написала відео, на якому позує в одній білій футболці з величезним написом, засвітивши на задньому плані Потапа, який в цей час сидить за столом і звертається до присутніх.

Фото: Настя Каменських відзначає день народження в Туреччині (instagram.com/kamenskux)

Також артистка не упустила можливості похвалитися селфі в білосніжному бікіні. За спиною у дівчини веселяться гості, що сидять за святковим столом.

Фото: Настя Каменських відзначає день народження в Туреччині (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських полонила пляжним знімком в купальнику, показавши свої ефектні форми.