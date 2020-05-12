Постійно боїмося: Влад Топалов сколихнув мережу важливим посланням

Влад Топалов все частіше публікує в мережі філософські пости і ділиться міркуваннями про життя і споконвічні цінності. Так, він вже поміркував про очікування в життя і швидкоплинність часу, а тепер вирішив поговорити з підписниками про страхи, які заважають жити і встають на шляху до реалізації і бажанням бути собою.

Музикант супроводив свій довгий пост чорно-білим відео з студії звукозапису, на якому грає на гітарі.

"Ми так боїмося жити. Боїмося не здати іспит, не поступити в престижний ВУЗ, не стати гордістю батьків. Боїмося фарбувати волосся в яскраві відтінки і робити татуювання. Боїмося не виправдати чиїхось очікувань, роблячи те, що щиро хочеться. Боїмося танцювати на вулицях близько музикантів, підспівувати фальшивим голосом рідні треки, здаватися дивними. Боїмося познайомитися з кимось "занадто крутим" для нас, боїмося покликати цікавого людини гуляти, боїмося бути настирливими", - написав співак.

Влад перерахував поширені страхи, які відомі багатьом: не вписатися в колектив, носити незвичні речі, показати оточуючим плоди своїх творінь, розповідати про свої уподобання через можливе засудження, виглядати погано на фото випускного альбому, опублікувати "провокаційну" публікацію в соцмережах, помилитися, відкритися, відкрито демонструвати почуття, показувати слабкість, не зустріти того, хто полюбить нас такими, як ми є насправді



⠀Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Постійно боїмося всього. А ще ми боїмося здаватися дурними дітьми. Тільки ось суть в тому, що ми і є дурні діти, поки так відчайдушно боїмося жити і намагаємося вписуватися в рамки норми. Знаєте, є проста і всім відома істина: ми з вами вже ніколи не будемо молодше, ніж в цей момент. та подружка-юність нам дана одна, а вона дуже швидкоплинна. Частіше нагадуйте собі про це в потрібні моменти. І живіть вже, нарешті", - закликав Топалов.

Раніше Влад Топалов розповів, як скандал з Регіною Тодоренко вплинув на життя їх сім'ї.