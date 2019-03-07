"Посеред острова без зв'язку": Джамала вимушено втекла після Нацвідбору

Співачка провела час посеред океану, але дуже скучила за близьким

Популярная певица Джамала, которая после напряженного Нацотбора на конкурс "Евровидение 2019" резко исчезла из соцсетей, обрадовала поклонников своим появлением с хорошими новостями. Артистка решила рассказать, чем занимались долгих одинадцать дней и где "пряталась" все это время. Оказалось, что она записывала новый музыкальный материал на острове, решив отдохнуть от цивилизации. Об этом знаменитость сообщила в Instagram.

Исполнительница посвятила себя исключительно творческому процессу, запершись на удаленной студии звукозаписи, расположенной посреди океана. Она очень скучала по hjlysv, но, при этом, отметила, что могла бы целый год прожить на острове, наслаждаясь покоем и умиротворением. Судя по геотегам, звезда находилась на Бали.

На новом фото Джамала запечатлена во время своих музыкальных экспериментов. На ней простая черная футболка, наушники, а сама она сидит за профессиональной аппаратурой.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Одиннадцать дней почти без связи, в отдаленной студии звукозаписи на острове посреди океана. Наконец показалась возможность посвятить время именно написанию новой музыки в месте, где ничто и никто не отвлекает. Я бы могла прожить так целый год, но ... Я очень соскучилась по моей семьей, с моим мужем и маленьким Эмиром-Рахманом. Как же я рада снова быть с ними!" - не сдерживала эмоций певица.

Кстати, накануне в "сториз" Джамала показала скриншот видеочата со своим мужем Бекиром Сулеймановым. "Уверенный взгляд. Твоя любовь в твоих глазах", - подписала она трогательный снимок.

Фото: Джамала и ее муж Бекир Сулейманов (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники очень обрадовались появлению звезды и захотели поскорее насладиться результтами ее творческих поисков.

"Джа, как же мы рады что вы снова здесь, с нами! Мы очень соскучились, правда, за вашими сториз и постами! Просто представляю, какие шедевры вы написали. Но, надеюсь, вы так же и успели хоть немного отдохнуть!", "С возвращением к музыкальной жизни! Ждем новых глубоких творений искусства слова и песни", "Джа! Мы до безумия скучали по вам. Без вас и ваших сториз даже в инстаграм не хотелось заходить. Мы так рады что Вы снова здесь! Надеюсь, Вы вдохновены и счастливы. Ждем новых шедевров", - отмечали радостные фолловеры.

Напомним, что Джамала порадовала поклонников фотосессией в трендовом красном костюме от Jatual Paris с букетом в руках.

К слову, Джамала во время поездки в Польшу рассказала о преимуществах путешествий и творческой профессии.