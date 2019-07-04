"Порвала одне плаття": подружка нареченої розповіла, як пройшло весілля Тодоренко і Топалова (відео)

Весілля Тодоренко і Топалова, схоже, буде ще дуже довго обговорюватися в мережі. З'являється все більше і більше подробиць весілля, яке пройшло 3 липня в Сорренто (Італія). Так, одна з подружок нареченої і в принципі дуже близька подруга Регіни, телеведуча Аліна Асровская опублікувала коротке відео, в якому поділилася емоціями від минулого весілля. І ці емоції більш ніж захоплені.

Так, Астровська зазначила, що весілля вдалася на славу! Вона сидить у машині, а поруч ще кілька гостей заходу, які погоджуються з Аліною, мовляв, "весілля вдалася дай боже".

"Я порвала одне плаття. Душу, два баяна в танці.... Це було юху", - говорить захекана ведуча "Орла і Решки". Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

До речі, нагадаємо, що в мережі також з'явилося ще одне фото з передвесільної фотосесії Регіни Тодоренко. І якщо раніше на знімках Регіна позувала одна, то на цей раз бачимо всіх трьох її подружок. Дівчата сфотографувалися в купальниках. При цьому на Регіні – білий закритий купальник. А ось подружки нареченої позують в бікіні оливкового відтінку.

На фото бачимо вже знайому Аліну Астровську, а також - модель Аня Ковляшенко і хореограф Олена Чирва.

Регіна Тодоренко і її подружки нареченої (фото: twitter.com/glam_wish)

Але найголовніше - в мережі вже з'явилися перші фото з весілля Регіни і Влада! Щаслива пара позує на балконі вілли, де проходило їх весілля. На тлі - розкішний зелений пейзаж. Проте в центрі уваги, звичайно ж, сукня нареченої. Регіна позує в невагомому білому платті, декорованому вуаллю, а також пікантною зоною декольте.