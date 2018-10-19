Популярний український гурт присвятив альбом поразкам та перемогам

"Фіолет" (фото: прес-служба групи)

Музиканти кажуть, що це альбом для тих, хто з гидких каченят перетворюються на героїв нашого часу

Популярна українська група "Фіолет" випустила новий альбом. У платівку "Аигога", робота над якою тривала близько двох років, увійшли 11 пісень та 3 бонус-треки.

За словами фронтмена гурту Сергія Мартинюка, незважаючи на різноманітність тем і настроїв пісень, які увійшли в новий лонгплей, в першу чергу він присвячений тим, хто знає, що таке поразки і розчарування, однак незважаючи на це не ламається і йде до своєї мети.

"Фіолет" (фото: прес-служба групи)

"Раніше внутрішньо кожен альбом "Фіолету" символізував для мене початок нової епохи в житті гурту, в той час як "Aurora" - це підсумок і своєрідна ода нашій юності з її максималізмом, крайнощами та бажаннями змінити світ вже і сьогодні. Такий собі духовний трамплін до нового періоду життя, дорослішого і сильнішого. Альбом "Aurora" я хочу присвятити всім тим, кого ще вчора гнобили в школі та університеті, хто знає, що таке поразки і розчарування, але в русі до своїх мрій вже сьогодні з гидкого каченяти перетворюється на героя нашого часу, країни, міста, школи, класу, вулиці, двору та будинку. "Aurora" - це символ світла наших мрій та ідей, заради яких ми готові творити подвиги та змінювати реальність", - каже Мартинюк.

Сергій є автором всіх пісень альбому. Він розповідає, що натхнення чекало його в самих несподіваних місцях.

"Пісні писалися в турових мандрах, фестивальних гримерках, на нічних кухнях друзів, на верхніх полицях потягу Київ-Луцьк та навіть на задньому сидіння таксі. Їх усіх об'єднує жага до життя", - зазначив музикант.

Відео: YouTube/fiolet video

Додамо, що в листопаді "Фіолет" вирушать у тур в підтримку альбому "Aurora", який охопить 15 міст і завершиться великим концертом у Києві. Повний графік туру можна подивитися на сайті групи.

До речі, американський співак і актор випустив перший студійний україномовний сингл "Мамі".

Нагадаємо, раніше з'явився фантастичний кавер на саму популярну українську пісню.

Відео: РБК-Україна