Коли попросила чоловіка зняти: Регіна Тодоренко потішила фото без макіяжу і фотошопа

Чоловік відвіз телеведучу на 8 березня в Пітер
Невгамовна Регіна Тодоренко не сидить на місці - телеведуча і молода мама знімає власні шоу, а також бере участь в інших проектах в якості члена журі. При цьому вона завжди сповнена енергії і приголомшливо виглядає, захоплюючи стильними появами перед камерою і навіть акробатичними трюками. Щоб кохана трохи розвіялася і відпочила, її чоловік Влад Топалов відвіз Регіну на 8 березня в Санкт-Петербург.
Щаслива Тодоренко поділилася милим селфи з чоловіком, де вони позують на одному з численних мостів міста. Ведуча одягнена в картате пальто, а також на подружжі однакові сині шарфи та подібні шапки.
"Жінка - це любов, щастя, ніжність і багатогранність! Нехай так і залишається! Будьте здорові і кохані, мої милі. P. s.: чоловік відвіз у Пітер", - поділилася своєю радістю Регіна.
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
Після чого виклала ще пару кадрів, які не на жарт повеселили шанувальників. Що не дивно, адже зірка опублікувала забавні невдалі фото, автором яких є Топалов. При цьому на ведучій немає макіяжу, а її обличчя знято крупним планом.
"Коли попросила чоловіка сфотографувати. Ну, так він мене бачить. Обожнюю тебе, @vladtopalovofficial", - з гумором підписала фото Тодоренко.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Підписники оцінили сміливість і почуття гумору Регіни і залишили їй багато веселих коментарів - багато відзначили, що їхні чоловіки знімають точно так само.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, раніше розкішна Регіна Тодоренко викликала фурор ефектною появою перед камерою на музичному шоу "Маска".