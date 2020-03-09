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Коли попросила чоловіка зняти: Регіна Тодоренко потішила фото без макіяжу і фотошопа

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.03.2020 - 14:11
Коли попросила чоловіка зняти: Регіна Тодоренко потішила фото без макіяжу і фотошопа
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Чоловік відвіз телеведучу на 8 березня в Пітер

Невгамовна Регіна Тодоренко не сидить на місці - телеведуча і молода мама знімає власні шоу, а також бере участь в інших проектах в якості члена журі. При цьому вона завжди сповнена енергії і приголомшливо виглядає, захоплюючи стильними появами перед камерою і навіть акробатичними трюками. Щоб кохана трохи розвіялася і відпочила, її чоловік Влад Топалов відвіз Регіну на 8 березня в Санкт-Петербург.

Щаслива Тодоренко поділилася милим селфи з чоловіком, де вони позують на одному з численних мостів міста. Ведуча одягнена в картате пальто, а також на подружжі однакові сині шарфи та подібні шапки.

"Жінка - це любов, щастя, ніжність і багатогранність! Нехай так і залишається! Будьте здорові і кохані, мої милі. P. s.: чоловік відвіз у Пітер", - поділилася своєю радістю Регіна.

Коли попросила чоловіка зняти: Регіна Тодоренко потішила фото без макіяжу і фотошопа

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Після чого виклала ще пару кадрів, які не на жарт повеселили шанувальників. Що не дивно, адже зірка опублікувала забавні невдалі фото, автором яких є Топалов. При цьому на ведучій немає макіяжу, а її обличчя знято крупним планом.

"Коли попросила чоловіка сфотографувати. Ну, так він мене бачить. Обожнюю тебе, @vladtopalovofficial", - з гумором підписала фото Тодоренко.

Коли попросила чоловіка зняти: Регіна Тодоренко потішила фото без макіяжу і фотошопаКоли попросила чоловіка зняти: Регіна Тодоренко потішила фото без макіяжу і фотошопа

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники оцінили сміливість і почуття гумору Регіни і залишили їй багато веселих коментарів - багато відзначили, що їхні чоловіки знімають точно так само.

  • Моя бабуся б сфоткала гірше, тому норм
  • чоловіки вони такі)))
  • А ще ближче не можна було?
  • Зате справжня
  • Хоча б чітко
  • Типовий чоловік
  • Ахаха. Ти Красуня
  • Зате пам'ять навіки
  • Кращі кадри
  • Не важливо як ми бачимо Ми ... ВАЖЛИВО як ВІН бачить
  • вони люблять так фоткати чомусь
  • Все одно гарна
  • Ах хаха ))) знайоме )))
  • Регіна,вас ніхто не зіпсує, навіть коханий чоловік .
  • Клас, самі фото справжні
  • Яка ви молодець! Викласти невдалі фото не кожному вистачить сміливості! А все одно гарна!

Коли попросила чоловіка зняти: Регіна Тодоренко потішила фото без макіяжу і фотошопа

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше розкішна Регіна Тодоренко викликала фурор ефектною появою перед камерою на музичному шоу "Маска".

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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