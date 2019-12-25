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"Попа, як у Кім": Настя Каменських показала гаряче відео зі спортзалу

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Співачка наочно продемонструвала, як домогтися пружних сідниць

Настя Каменських пишається своєю фігурою і багато працює, щоб підтримувати себе у відмінній формі. Нещодавно вона просто-таки "підірвала" мережу, похвалившись результатом - співачка опублікувала пікантний знімок з відпочинку в Мексиці, на якому зображена повністю голою. Артистка стежить за своїм харчуванням і регулярно займається спортом і навіть чоловіка Потапа долучила! Вони майже щодня починають з пробіжки, причому роблять це рано вранці.

Настя також працює в спортзалі під керівництвом надійного тренера Андрія Хомицького. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася вражаючим відео з тренування, на якому показала, як саме вона накачала собі "попу, як у Кім" - саме так Каменських співає у своїй пісні.

У ролику артистка в чорних лосинах і спортивному топі виконує присідання зі штангою, яке відмінно опрацьовує м'язи ніг і сідниць.

Відео: Настя Каменських в спортзалі (instagram.com/kamenskux)

"Хочеш #попукакуким? Soooo, lets gym! Відчувати себе в своєму ідеальному тілі дуже важливо. Саме ідеальному для себе, а не для світових стандартів. Спорт приносить величезну радість і прилив енергії. Не дивлячись на щільний грудневий графік я намагаюся знайти час на тренування з крутейшим мотиватором @khomytskyi_official. А як часто ви тренуєтеся?" - поділилася Настя.

Підписники похвалили співачку за роботу над собою і зазначили, що у неї шикарна фігура - навіть краще, ніж у Кім (мається на увазі американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян, - прим. ред.).

  • Молодець. Чоловік теж займається так старанно?
  • Уххххх!!!!
  • Ой, Кім до Вас як до Києва пішки))
  • У Насті попа краще, ніж у Кім
  • Ідеальна
  • шикарна! А попочка вогонь
  • Клас! Умняшечка... Теж так хочу
  • Супер, програма тренувань, розкриєш секрет? Харчування?
  • Розумниця, красуня.
  • На це можна дивитися вічно
  • Розумниця,працюй!!!
  • Дуже гіпнотизуюче відео,я прям хвилин на 5 залипнув
  • Так ось воно що! Ось звідки такі форми ))

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських в напівпрозорому вбранні справила фурор у фіналі шоу Х-фактор.

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