"Попа, як у Кім": Настя Каменських показала гаряче відео зі спортзалу

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка наочно продемонструвала, як домогтися пружних сідниць

Настя Каменських пишається своєю фігурою і багато працює, щоб підтримувати себе у відмінній формі. Нещодавно вона просто-таки "підірвала" мережу, похвалившись результатом - співачка опублікувала пікантний знімок з відпочинку в Мексиці, на якому зображена повністю голою. Артистка стежить за своїм харчуванням і регулярно займається спортом і навіть чоловіка Потапа долучила! Вони майже щодня починають з пробіжки, причому роблять це рано вранці.

Настя також працює в спортзалі під керівництвом надійного тренера Андрія Хомицького. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася вражаючим відео з тренування, на якому показала, як саме вона накачала собі "попу, як у Кім" - саме так Каменських співає у своїй пісні.

У ролику артистка в чорних лосинах і спортивному топі виконує присідання зі штангою, яке відмінно опрацьовує м'язи ніг і сідниць.

Відео: Настя Каменських в спортзалі (instagram.com/kamenskux)

"Хочеш #попукакуким? Soooo, lets gym! Відчувати себе в своєму ідеальному тілі дуже важливо. Саме ідеальному для себе, а не для світових стандартів. Спорт приносить величезну радість і прилив енергії. Не дивлячись на щільний грудневий графік я намагаюся знайти час на тренування з крутейшим мотиватором @khomytskyi_official. А як часто ви тренуєтеся?" - поділилася Настя.

Підписники похвалили співачку за роботу над собою і зазначили, що у неї шикарна фігура - навіть краще, ніж у Кім (мається на увазі американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян, - прим. ред.).

Молодець. Чоловік теж займається так старанно?

Уххххх!!!!

Ой, Кім до Вас як до Києва пішки))

У Насті попа краще, ніж у Кім

Ідеальна

шикарна! А попочка вогонь

Клас! Умняшечка... Теж так хочу

Супер, програма тренувань, розкриєш секрет? Харчування?

Розумниця, красуня.

На це можна дивитися вічно

Розумниця,працюй!!!

Дуже гіпнотизуюче відео,я прям хвилин на 5 залипнув

Так ось воно що! Ось звідки такі форми ))

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських в напівпрозорому вбранні справила фурор у фіналі шоу Х-фактор.