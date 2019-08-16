Попа як у Кім: Каменських показала тренування для міцного "горішка" (відео)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських не перестає ділитися "корисностями" з шанувальниками

Настя Каменських не перестає ділитися корисною мотивацією зі своєю багатотисячною армією шанувальників. При цьому зазначимо, що підписників Насті особливо цікавлять її тренування, режим дня і харчування. Адже кілька років тому Каменських скинула більше 20 кг. І з тих пір українська співачка дуже скрупульозно стежить за своєю фігурою. Та й можливостей показати спортивні форми у Насті з'явилося все більше. Приміром, нещодавно Каменських в мікро-купальнику спокусливо позувала біля басейну з надувним кругом. Співачка наголосила, що їй хочеться якомога довше насолодитися сонечком.

А для того, щоб частіше балувати шанувальників фотографіями в спокусливих купальниках і білизна, Каменських необхідно підтримувати себе у формі. Благо, українська співачка час від часу показує відео своїх тренувань.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Каменських показала фрагмент тренування. Співачка виконує вправу (інтенсивна пробіжка на місці), яка допомагає підтягти м'язи ніг і сідниць. Виконавиця так і підписала хештех - #попакакуким. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Більш того, також є ще один фрагмент тренування, але вже з іншим не менш активним вправою. Виконує його Настя зі своїм тренером Андрієм Хомицьким.

Нагадаємо, що не так давно Каменских викликала захоплення в мережі ранковою пробіжкою і світанком. Якщо співачка знаходиться в Києві, вона намагається не пропускати ранкові тренування. При цьому кожен раз вони різноманітні. І часто проходять на свіжому повітрі. Нещодавно Каменських пробіглася вранці безлюдним ботанічним парком в Києві. і Навіть показала на відео прекрасний світанок.

Крім того, Настя Каменських показала раніше цілу колекцію купальників, які демонструвала на спокусливих фото в Instagram.