Японія, спортзал, кухня: як зірки Нового каналу відзначили День Валентина

Олександр Педан з дружиною Інною (фото: Новий канал)

Педан зустрів свято без дружини, Панкова балувала коханого смакотою

Ось і пройшов найромантичніший день в році – 14 лютого (День святого Валентина). Пропонуємо подивитися, як зірки Нового каналу відзначили День закоханих.

Олександр Педан зізнався в любові з Японії

Ведучий проекту «Екси» на Новому каналі зустрів День закоханих без дружини – він поїхав кататися на сноуборді в країну Висхідного сонця.

– У японців теж є День святого Валентина. Про це я дізнався на вокзалі, – розповідає Педан. – Побачив там стенд, де кожен може написати щось романтичне, залишити свою «валентинку». Як на мене, то це дуже мімімішно і прикольно. Японці багато часу проводять на вокзалах, для них це місце дуже символічне. Я для дружини також підписав валентинку, адже коханню не завадять жодні відстані.

Олександр Педан в Японії

Та навіть перебуваючи на іншому континенті, Педан зворушливо привітав дружину Інну з Днем закоханих.

– Багато разів чув, що люди, які довго живуть разом, стають схожі одне на одного, – каже ведучий Нового каналу. – Про нас з Інною теж можна таке сказати. За що я люблю свою дружину? Мені здається, що цьому немає пояснення. Люблю просто, безкорисливо, вдячний за дітей, за те, що господиня вдома. За те, що вона – друг. А це в сімейних стосунках ой, як важливо.

Мальвіна Чукля отримала в подарунок плюшевого ведмедика

Мальвіна Чукля

Мальвіна Чукля з чоловіком

Переможниця третього сезону «Топ-моделі по-українськи» відзначила День святого Валентина скромно. За вже сформованою традицією, вони з чоловіком Гришею обмінялися скромними, але милими подарунками. Цього року, наприклад, моделі подарували плюшевого ведмедика.

– Я вже отримала свій подарунок. Гарний настрій на весь день гарантований, – радіє Мальвіна. – Якщо раніше дуже скептично ставилася до 14 лютого, то тепер вважаю, що це хороший привід урізноманітнити будні. І отримати милі подарунки.

Анна Олицька подарувала тренування колезі

Анна Олицька і Анастасія Кошман

Анна Олицька

Тревел-ведуча Нового каналу 14 лютого вирішила порадувати свою колегу Анастасію Кошман... спільним тренуванням у спортзалі! Ну, а що, в кожного своя романтика. Після тренування ведучі вирушили в кафе й побалували себе смачною кавою.

– Той момент, коли в День святого Валентина твоя подруга каже: «Пішли на тренування!» Мені здається, вона хотіла мене вбити, – поділилася враженнями Настя.

До речі, минулого року Анна теж відзначала День закоханих із Настею Кошман – дівчата перебували на зйомках у Джакарті (Індонезія).

Юлія Панкова пече святковий торт

Юлія Панкова

Минулого року ведуча «Ревізора» на Новому каналі вийшла заміж, і перший День закоханих у новому статусі точно запам'ятається їй надовго.

– Подарунок на Валентина я отримала ще вранці – це сертифікат на відпочинок із можливістю самостійно вибрати країну, – каже Панкова. – Думаю тепер, куди вирушити на вікенд. Як варіант, розглядаю Венецію.

Для свого чоловіка Юля теж підготувала сюрприз – улюблений десерт, торт «Монастирська хата». Дівчина зізнається, що саме з чоловіком відчула справжню романтику. Він часто балує її подарунками: подорожами, кулінарними майстер-класами від відомих кухарів, квітами.