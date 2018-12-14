"Розуміємо одне одного з півслова": Сергій та Сніжана Бабкіни знялися в чуттєвій фотосесії

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Зіркова пара також дала інтерв'ю про свої стосунки

Відомий український виконавець Сергій Бабкін, який нещодавно відсвяткував своє 40-річчя, знявся в ніжній і чуттєвій фотосесії зі своєю дружиною Сніжаною. Екс-учасники Танців з зірками стали героями романтичної спецпроекту журналу ELLE "Дивитися в одному напрямку".

На знімках Бабкіни позують в затишних светрах, ніжно обіймаючи один одного. В інтерв'ю виданню вони розповіли про свої стосунки і сімейні традиції. За словами музиканта, за багато років разом вони навчилися дуже тонко відчувати один одного.

"За 11 років ми вже розуміємо один одного з півслова, півпогляду, з півморгання вій. Тому ми не відчуваємо, що робота, наприклад, якось негативно впливає на наше особисте життя. Найголовніше, що нам подобається і є величезне бажання це робити, тому нам під силу абсолютно все!" - щиро поділилася Сніжана.

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Сергій солідарний з дружиною: "Вся принадність полягає в тому, що ми хочемо одного і того ж, прагнемо до одного ідеалу і рухаємося в одному напрямку. А від цього у нас є все: взаємодовіра, взаємодопомога, взаєморозуміння".

Пара також розповіла, що у них не виникає труднощів з вибором подарунків один одному.

"Від того, що ми дуже добре знаємо один одного, подарунки ми даруємо необхідні та бажані. Ті, які народжують захват і радість. Незвичайних не було. А найцінніші – це ті, які неможливо побачити чи помацати. Їх можна тільки відчути. Тому що це враження та емоції, які залишаються в пам'яті на все життя", — розповів Сергій Бабкін.

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Як повідомили закохані, однією з їх сімейних традицій є те, що вони завжди зустрічають разом Новий рік.

Є у них і ще один новорічний звичай, пов'язаний зі сповненням бажань.

"Під Новий рік, коли ми прикрашаємо ялинку, ми купуємо 4 кульки, обов'язково нових. Кожен з нас чотирьох пише на листочку 12 найзаповітніших бажань, про виконання яких мріє. Причому 12-е завжди звучить так: "Щоб усі наші бажання збулися". Скручуємо в трубочку ці папірці, і кожен кладе свою в окремий шар, іноді ниточками зав'язуємо. Потім закриваємо іграшку і вішаємо на ялинку. Ця іграшка висить всі свята, потім ми складаємо все в коробки, а на наступний рік, коли знову прикрашаємо ялинку, дістаємо ці кулі, витягуємо звідти папірці і читаємо наші бажання! Зазвичай збувається абсолютно все!" - поділилася Сніжана.

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Вона також зізналася, що допомагає їм зберегти стосунки в родині. Для дружини Бабкіна головне - бажання.

"Бажання – це особисто мій головний мотиватор. Якщо у мене немає бажання, то, Сергій знає, 99 %, що я нічого не буду робити. Я стала розуміти це особливо в останні роки. Навіщо я повинна щось робити, якщо не хочу? Я не буду. Тому для мене найголовніше в стосунках — бажання, якщо є бажання, то ти любиш, гориш, прагнеш. Немає бажання — немає нічого", - зазначила вона.

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, Сергій Бабкін похвалився накачаним торсом у новому сольному кліпі під назвою "Дихай повільно". Для створення кліпу знадобилося 20 годин безперервної роботи, близько 40 чоловік на майданчику, 16 тонн води, команда альпіністів і піротехніків.

До речі, нещодавно ми писали про те, що Бабкін розповів про домашніх улюбленців і зйомки фільму.

Співак зізнався, що це далося нелегко, оскільки він не володіє англійською мовою. А ще недавно артист знявся у фільмі "11 дітей з Моршина", а також став його саунд-продюсером.

А також розповідали про те, що Бабкін емоційно відреагував на кліп учасниці Жіночого кварталу".

Відео: РБК-Україна