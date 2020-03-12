"Помолодшала років на 10": Лобода похвалилася новою зачіскою і сталевим пресом

Співачка обзавелася ефектними афрокосичками
Світлана Лобода вміє вразити своїх шанувальників - приміром, нещодавно співачка приголомшила всіх ідеальним вертикальним шпагатом! Вона багато працює над собою і може похвалитися точеними формами, а крім того, не боїться експериментувати з образами і навіть зовнішністю. Так, на нових кадрах в своєму Instagram артистка продемонструвала досить несподівану зачіску.
На фото Світлана постала з ефектними афрокосичками, позуючи в короткій білій футболці і захоплюючи просто-таки "сталевим" пресом. Світлі джинси і шкіряна куртка з яскравим "зміїним" принтом різних відтінків завершують яскравий лук виконавиці.
"Я ось думаю, може заплестись надовго??" - прокоментувала барвисті фото Лобода.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фанати почали активно обговорювати такі зміни в зовнішності улюбленої артистки - більшості зачіска сподобалася і вона навіть відзначили, що Світлана з нею виглядає молодше. Іншим же більше подобаються її природні локони.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, раніше Світлана Лобода умилила ніжним кадром з малятком Тільдою на відпочинку в Мексиці.