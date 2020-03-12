"Помолодшала років на 10": Лобода похвалилася новою зачіскою і сталевим пресом

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка обзавелася ефектними афрокосичками

Світлана Лобода вміє вразити своїх шанувальників - приміром, нещодавно співачка приголомшила всіх ідеальним вертикальним шпагатом! Вона багато працює над собою і може похвалитися точеними формами, а крім того, не боїться експериментувати з образами і навіть зовнішністю. Так, на нових кадрах в своєму Instagram артистка продемонструвала досить несподівану зачіску.

На фото Світлана постала з ефектними афрокосичками, позуючи в короткій білій футболці і захоплюючи просто-таки "сталевим" пресом. Світлі джинси і шкіряна куртка з яскравим "зміїним" принтом різних відтінків завершують яскравий лук виконавиці.

"Я ось думаю, може заплестись надовго??" - прокоментувала барвисті фото Лобода.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фанати почали активно обговорювати такі зміни в зовнішності улюбленої артистки - більшості зачіска сподобалася і вона навіть відзначили, що Світлана з нею виглядає молодше. Іншим же більше подобаються її природні локони.

А хто буде розплітати? Тіль?

Вам, Світлана Сергіївна, можна все!

Помолодшала років на 10 з такою зачіскою. оч подобається

Думаю, не варто

ohhh girl)) якщо тільки голова не буде боліти

вам все йде

Чому б і ні

Ось це животик, краса

Однозначно заплестись!

Діва

Не треба ,у вас шикарні локони

Ні, це не для вас, милі, розпущене локони завжди роблять образ жіночним, а косички залиште Амазонкам.

Ні! Волосся це прекрасно

Вам дуже йде

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода умилила ніжним кадром з малятком Тільдою на відпочинку в Мексиці.