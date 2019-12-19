"Змінила думку про конкурси краси": Міс Україна-2019 зробила несподівану заяву

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Модель зізналася, що відчуває після конкурсу "Міс Світу 2019"

Маргарита Паша, яка 14 грудня представляла Україну на "Міс Світу 2019" в Лондоні, поділилася своїми відчуттями після конкурсу краси.

Вона опублікувала на свою сторінку в Instagram пост, в якому заявила, що змінила думку про подібні конкурси.

"Свобода. Я змінила свою думку про конкурси краси. Є шоу-бізнес і є справжня краса (зовнішня і духовна), її неможливо порівняти, виміряти і вибрати більш або менш красиву. У краси немає меж, шкали вимірювань...

Краса - вона в простоті, чистоті, в натуральній красі (без макіяжу, гриму, перук, без каблуків, паєток, стразів). Як можна вибрати кращий благодійний проект, коли у всіх різні фінансові можливості, але це не означає, що дівчина менш щедра, добра, бажає допомогти? Як можна порівняти підтримку населення, коли площа всіх держав, чисельність населення різна? Як можна порівнювати таланти: танець з вокалом, гру на музичному інструменті з танцем або вокалом? Немає нічого прекраснішого власного життєвого досвіду", - зізналася Маргарита.

Свій пост Паша супроводила загадковим фото, на якому можна побчати, як вона дивиться вдалечінь.

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Нагадаємо, що в суботу, 14 грудня, відбувся фінал міжнародного конкурсу краси Міс Світу-2019. До речі, перемогу в цьому році здобула 23-річна модель з Ямайки - Тоні-Енн Сінгх. А ось українка Маргарита Паша увійшла в ТОП-40 очолила рейтинг голосування за найкрасивішу дівчину світу, тим самим отримавши для України кращий результат з наявних.

Крім того, вихід Маргарити на конкурсі національних костюмів під час фіналу Міс Світу увійшов в історію конкурсу і викликав чималий ажіотаж серед глядачів зі всього світу. Адже українка вийшла на сцену в чоловічому костюмі козачка і станцювала український народний танець гопак, продемонструвавши безліч елементів з художньої гімнастики, одягнувши їх у національну українську стилістику.