ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Змінила думку про конкурси краси": Міс Україна-2019 зробила несподівану заяву

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.12.2019 - 09:30
"Змінила думку про конкурси краси": Міс Україна-2019 зробила несподівану заяву
Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Модель зізналася, що відчуває після конкурсу "Міс Світу 2019"

Маргарита Паша, яка 14 грудня представляла Україну на "Міс Світу 2019" в Лондоні, поділилася своїми відчуттями після конкурсу краси.

Вона опублікувала на свою сторінку в Instagram пост, в якому заявила, що змінила думку про подібні конкурси.

"Свобода. Я змінила свою думку про конкурси краси. Є шоу-бізнес і є справжня краса (зовнішня і духовна), її неможливо порівняти, виміряти і вибрати більш або менш красиву. У краси немає меж, шкали вимірювань...

Краса - вона в простоті, чистоті, в натуральній красі (без макіяжу, гриму, перук, без каблуків, паєток, стразів). Як можна вибрати кращий благодійний проект, коли у всіх різні фінансові можливості, але це не означає, що дівчина менш щедра, добра, бажає допомогти? Як можна порівняти підтримку населення, коли площа всіх держав, чисельність населення різна? Як можна порівнювати таланти: танець з вокалом, гру на музичному інструменті з танцем або вокалом? Немає нічого прекраснішого власного життєвого досвіду", - зізналася Маргарита.

Свій пост Паша супроводила загадковим фото, на якому можна побчати, як вона дивиться вдалечінь.

&quot;Змінила думку про конкурси краси&quot;: Міс Україна-2019 зробила несподівану заяву

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Нагадаємо, що в суботу, 14 грудня, відбувся фінал міжнародного конкурсу краси Міс Світу-2019. До речі, перемогу в цьому році здобула 23-річна модель з Ямайки - Тоні-Енн Сінгх. А ось українка Маргарита Паша увійшла в ТОП-40 очолила рейтинг голосування за найкрасивішу дівчину світу, тим самим отримавши для України кращий результат з наявних.

Крім того, вихід Маргарити на конкурсі національних костюмів під час фіналу Міс Світу увійшов в історію конкурсу і викликав чималий ажіотаж серед глядачів зі всього світу. Адже українка вийшла на сцену в чоловічому костюмі козачка і станцювала український народний танець гопак, продемонструвавши безліч елементів з художньої гімнастики, одягнувши їх у національну українську стилістику.

Ікона стилю: Вінні Харлоу демонструє ідеальну фігуру у вбрані трендового відтінку Буваю різною: Міс Україна-2019 захопила кокетливим образом з глибоким декольте
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся