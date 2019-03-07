Полякова розповіла про новий кліп і роботу з Бадоєвим

Співачці довелося багато тренуватися

Оля Полякова, которая недавно намекнула на родство с солистом Queen, представляет новый клип на песню "Лед тронулся", режиссером которого стал Алан Бадоев. О том, как проходили съемки клипа певица рассказала изданию "Обозреватель".

Суперблондинка отметила, что для подготовки к съемке клипа ей пришлось тренироваться четыре месяца, чтобы выполнить все задумки Бадоева.

При этом певица рассказала, что были и такие моменты, которые она категорически отказывалась делать. Полякова не захотела пилить замок болгаркой, потому что он сильно искрил. Она также пожаловалась, что в начале у нее даже обгорели колготки, и она жутко боялась, что искры попадут ей в лицо.

В итоге певица решилась это сделать, и этот кадр попал в новый клип Поляковой. Артистка также отметила, что трудней всего было сделать тройной тулуп, после которого она падала в прорубь.

В свою очередь режиссер клипа Аллан Бадоев рассказал зачем "топил" Полякову. Он отметил, что это такой комедийный прием. Потому что клип не о том, как певица катается на коньках, а о том, что ради своих чувств она готова на различные испытания, в том числе и стать фигуристкой.

Бадоев также рассказал, что это уже вторая работа с Поляковой. И для него это всегда вызов, потому что жанр клипов певицы – это не совсем тот жанр, в котором привык работать режиссер. Поэтому ему всегда приходиться что-то придумывать и выходить из зоны комфорта.

Напомним, что у Оли Поляковой появились насекомые.

Ранее также сообщалось, что Полякова ярко поздравила свою дочь Машу с днем рождения.