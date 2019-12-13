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Полякова зізналася, на що витрачає зароблену валізу грошей в новорічну ніч

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.12.2019 - 09:22
Полякова зізналася, на що витрачає зароблену валізу грошей в новорічну ніч
Оля Полякова (фото: ТК "Україна")

Також Полякова назвала свій улюблений новорічний салат

Популярна українська співачка Оля Полякова на знімальному майданчику новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00, розповіла про оригінальну новорічну традицію її сім’ї.

За словами співачки, яка в новорічному шоу каналу "Україна" продемонструє три сексуальні образи, якби довелось обирати між салатами "Олів’є" та "Шуба", вона б віддала превагу другому.

"Я люблю "Шубу". Вона дуже смачна, особливо на другий день, коли вона вже гарно настоялась. Обов’язково – з чорним українським хлібом. Знаєте, цей стан абстинентного синдрому, коли хочеться чогось солоненького – "шубка" дуже гарно йде", – пожартувала Оля Полякова за лаштунками шоу "Привіт, 20-ті!".

Також Королева ночі зазначила, що вже багато років у новорічну ніч вона працює. А ось на що тратить заробітки, Оля зізналась в інтерв’ю:

"Мама завжди працює в Новий рік, а потім бере цю валізу з грошима та їде їх витрачати на свою сім’ю після свята", – розповіла співачка телеканалу "Україна". Побачити грандіозний виступ Олі Полякової глядачі зможуть 31 грудня о 20:00 у святковому шоу "Привіт, 20-ті!".

Полякова зізналася, на що витрачає зароблену валізу грошей в новорічну ніч

Оля Полякова на зйомках новорічного шоу (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником новорічного шоу каналу "Україна" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

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