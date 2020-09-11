Напівгола на машині: Кім Кардашьян у відвертому вбранні захопила розкішною фігурою

Не встигли вщухнути розмови про те, що телешоу про знамените сімейство Кардашьян-Дженнер закривається, як Кім взялася за нові проекти. Кілька годин тому на її сторінці з'явилася чергова порція гарячих кадрів в коригуючій білизні. Кім Кардашян показала нову серію фото, знятих для реклами власного бренду Skims. На них 39-річна знаменитість приміряла біле відверте боді. З високими вирізами на стегнах і відвертим декольте, воно вигідно підкреслило її апетитні груди, тонку талію і розкішні стегна.

Кім в новій зйомці (фото: instagram.com/kimkardashian)

У підпису зірка оголосила, що на честь річниці бренду вона являє 4 нових стилі коригуючої білизни в новому кольорі, а також поповнення класичних моделей, які вже встигли полюбитися мільйонам шанувальників знаменитості.

Антураж для зйомки було обрано максимально зухвалий і спокусливий. Кім сидить на автомобілі незвичайного футуристичного забарвлення. Волосся їй завили легкими хвилями і розпустила по плечах. Макіяж їй зробили в коричневих тонах, які так личать визнаній красуні. Зірка взяла ефектні пози, намагаючись привернути увагу не тільки до своїх виробів, але і до того, якими ідеальними вони роблять пропорції фігури.