Фігура мрії: Кім Кардашьян в облягаючому одязі підкорила мережу апетитними формами

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка показала фото з відпочинку

Кім Кардашьян запостила пару нових кадрів з відпочинку, на яких приміряла вбрання ніжно-бузкового відтінку. Облягаючі пишні форми знаменитості топ і легінси вона демонструє, напівлежачи в кріслі і насолоджуючись коктейлем в тон одягу. «Шлюб, укладений на небесах», – написала Кардашьян, доповнивши кадр сердечками фіолетового кольору. Розслаблений образ доповнили завите легкою хвилею волосся, а також виразний макіяж. Навіть у відпустці зірка намагається робити образ продуманим і стильним, щоб зібрати максимум реакцій від своєї майже 200-мільйонної армії фанатів.

Зірка порадувала новими фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

І мережа не змусила себе чекати, буквально засипавши Кім сердечками і компліментами. Фото набрало більше 3 мільйонів лайків і тисячі коментарів. Першими відгукнулися родичі зірки, написавши, що вона наймиліша в світі. До них приєдналися і фанати по всьому світу. «Це просто чудово», «Ти надихнула мене на мій новий манікюр», «Прекрасна!», «Мила Кіммі», «Ідеальна леді», «Кім, ти найкраща»...

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше Кім Кардашьян також постала в спокусливому образі, облягаючій сукні з квітковим принтом. Багатодітна мама позує на тлі розкішної природи і океану. «Так добре», – написала Кім, демонструючи, як зриває з гілки плід граната і насолоджується ним. Виглядає вона спокійною і умиротвореною, так що, по всій вилимости, їй вдалося залишити позаду тривоги останніх місяців.