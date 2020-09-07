ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Фігура мрії: Кім Кардашьян в облягаючому одязі підкорила мережу апетитними формами

Понеділок 07 вересня 2020 16:32
Фігура мрії: Кім Кардашьян в облягаючому одязі підкорила мережу апетитними формами
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Зірка показала фото з відпочинку

Кім Кардашьян запостила пару нових кадрів з відпочинку, на яких приміряла вбрання ніжно-бузкового відтінку. Облягаючі пишні форми знаменитості топ і легінси вона демонструє, напівлежачи в кріслі і насолоджуючись коктейлем в тон одягу. «Шлюб, укладений на небесах», – написала Кардашьян, доповнивши кадр сердечками фіолетового кольору. Розслаблений образ доповнили завите легкою хвилею волосся, а також виразний макіяж. Навіть у відпустці зірка намагається робити образ продуманим і стильним, щоб зібрати максимум реакцій від своєї майже 200-мільйонної армії фанатів.

Фігура мрії: Кім Кардашьян в облягаючому одязі підкорила мережу апетитними формами

Зірка порадувала новими фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

І мережа не змусила себе чекати, буквально засипавши Кім сердечками і компліментами. Фото набрало більше 3 мільйонів лайків і тисячі коментарів. Першими відгукнулися родичі зірки, написавши, що вона наймиліша в світі. До них приєдналися і фанати по всьому світу. «Це просто чудово», «Ти надихнула мене на мій новий манікюр», «Прекрасна!», «Мила Кіммі», «Ідеальна леді», «Кім, ти найкраща»...

Фігура мрії: Кім Кардашьян в облягаючому одязі підкорила мережу апетитними формами

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше Кім Кардашьян також постала в спокусливому образі, облягаючій сукні з квітковим принтом. Багатодітна мама позує на тлі розкішної природи і океану. «Так добре», – написала Кім, демонструючи, як зриває з гілки плід граната і насолоджується ним. Виглядає вона спокійною і умиротвореною, так що, по всій вилимости, їй вдалося залишити позаду тривоги останніх місяців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Новини шоу-бізнесу Кім Кардашян
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся