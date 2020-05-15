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У велосипедках і кроп-топі: Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в спокусливому літньому образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2020 - 22:22
У велосипедках і кроп-топі: Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в спокусливому літньому образі
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Дівчина втомилася від карантину

Емілі Ратаковскі, по всьому, втомилася від домашніх напівоголених фото. Дівчина вирішила вирушити на прогулянку в компанії улюбленого пса Кобомбо, заодно і примірявши один зі своїх спокусливих нарядів. «Ми одягнулися і відчували себе мило», – написала вона під галереєю. Модель і бізнесвумен одягла блідо-блакитного відтінку комплект: велосипедки, а також тонкий светр. Облягаючий одяг підкреслила бездоганну фігуру 28-річної красуні і її спокусливі форми. Вона доповнила вбрання чорними кедами на білій підошві. Волосся поклала недбало, а макіяж зробила мінімальний. Дівчина стоїть посеред залитої сонцем вулиці зі склянкою в руці і виглядає неймовірно щасливою. На повідку Емілі тримає свого улюбленця.

У велосипедках і кроп-топі: Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в спокусливому літньому образіУ велосипедках і кроп-топі: Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в спокусливому літньому образіЕмілі Ратаковскі і Коломбо (фото: instagram.com/emrata)

Навіть такий простий образ мав небувалий успіх у шанувальників знаменитості. «Гаряче!», «Краща!», «Так мило», «Красуня», «Ти завжди була чудова», «Ікона», – пишуть фанати спекотної красуні. Не обійшли вони стороною і «вихованця» Ратаковскі і її чоловіка – Коломбо. «Вау, він так виріс», «Ну прямо красунчик», «Цей пес просто не знає, який він щасливчик», – захоплюються передплатники.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі і її чоловік Себастьян взяли Коломбо кілька років тому і вважають свого улюбленця справжнім членом сім'ї. Жартома вони називають його своїм сином. Нещодавно пара влаштувала справжнє свято для Коломбо, «одруживши» його на собаці друзів. «Карантин разом, так чому б не одружитися наших дітей? Вони так люблять один одного. Вітаю Хеппі і Коломбо. 5.2.20», і – написала Емілі і опублікувала кадри з самого заходу. Після «одруження» гості влаштували званий обід з шампанським, частуваннями та квітами.

У велосипедках і кроп-топі: Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в спокусливому літньому образіВесілля Коломбо і Хеппі (фото: instagram.com/emrata)

Також нещодавно Емілі дала інтерв'ю відомого глянцю, висловившись щодо своєї любові до «голим» фото. «Жінка, яка виглядає певним чином або підносить себе певним чином, нібито не може говорити про політику або читати книги. Це безглуздо!», – впевнена Емілі.

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України модельЭмили Ратаковски
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