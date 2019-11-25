ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Все вийде: Pianoboy розповів, як зробити жінку щасливою

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.11.2019 - 16:14
Все вийде: Pianoboy розповів, як зробити жінку щасливою
Дмитро Шуров (фото: instagram.com/dmitry_shurov)

Співак також поділився спогадом з дитинства

Популярний український музикант Pianoboy за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, розповів про фактори, які роблять жінку сильною і допомагають досягти успіху в кар'єрі та сім'ї.

За словами музиканта, будь-яка жінка може бути реалізованою в кар’єрі та досягти розуміння і щастя в сімейних стосунках, але для цього необхідна підтримка чоловіка.

"Звичайно, жінка все може, але потрібно, щоб чоловік допомагав. Бо якщо хоча б в одному чоловік реально допомагає – не на словах, а на ділі, то вона все встигне. Але ж більшість чоловіків не розуміє – настільки важко тягнути всі ці речі. Та, якщо робити в парі – все вийде!" – розповів Дмитро Шуров журналістам каналу "Україна".

Артист зізнається, такий підхід до жінки та розуміння її значення для родини він почав підбирати ще з дитинства:

"У дитинстві від мами я часто чув таку фразу: "Дякую за шефську допомогу" – наприклад, коли хтось інший мив посуд. Але це поняття треба забороняти, адже ми миємо і свій посуд також", – поділився музикант на знімальному майданчику новорічного шоу "Привіт, 20-ті!" .

Все вийде: Pianoboy розповів, як зробити жінку щасливою

Pianoboy (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Хижа легенда: Наталя Могилевська блиснула формами в леопардовому платті Блискучий вибір! Гвен Стефані вийшла у світ в кришталевому топі від українського дизайнера
Новини України певецPianoбойдмитрий шуров
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся