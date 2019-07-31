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Повний релакс: Холостяк 9 з обраницею влаштував пляжні розваги біля басейну

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.07.2019 - 13:26
Повний релакс: Холостяк 9 з обраницею влаштував пляжні розваги біля басейну
Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Закохані відправилися відпочити в компанії друзів

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця, 21-річна Дарина Квіткова вміють насолоджуватися життям і з толком проводити не тільки будні, але і вихідні. Пара багато подорожує і знаходить час один на одного, а також не соромиться демонструвати почуття на очах у всіх, адже закоханим більше непотрібно приховувати свої стосунки. Відносини молодих людей дивують і захоплюють шанувальників, які пильно стежать за романом пари після проекту і радіють їх щирості і безпосередності. У свою чергу, Даша і Микита з задоволенням діляться з пыдписниками в Instagram щасливими миттєвостями, регулярно публікуючи спільні фото і відео.

Так, в сторыз екс-холостяка можна побачити, як пара проводить час влітку, намагаючись насолодитися по-максимуму спекотними днями. Микита і Даша вирушили на відпочинок не одні, а з друзями – молодим українським режисером Сергій Чеботаренко та його дружиною Ганною. Компанія вирішила зупинитися в одному з заміських комплексів неподалік від Києва.

На кадрах дівчата позують на шезлонгах біля басейну. Щоправда, спокійно релаксувати їм не дали кохані чоловіки – вони облили обраниць водою, а ті лише встигли прикритися руками.

 

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова з друзями ( instagram.com/nikitadobrynin )

Також дружна компанія від душі повеселилася біля басейну, позуючи на камеру. Фото молодих людей вийшли живими і емоційними. Обраниця екс-холостяка в купальнику пудрового кольору сміється в обіймах свого коханого і намагається сховатися від бризок, що летять з басейну прямо на неї.

Повний релакс: Холостяк 9 з обраницею влаштував пляжні розваги біля басейну

Повний релакс: Холостяк 9 з обраницею влаштував пляжні розваги біля басейну

Фото: Дар'я Квіткова в Єгипті (instagram.com/kvittkova)

До речі, в цьому ж пляжному вбранні Дар'я позувала для Микити під час їх недавнього спільного відпочинку в Шарм-ель-Шейху. Тоді парочка влаштувала справжній спекотний фотосет, порадувавши шанувальників чуттєвими фото з Єгипту.

До слова, переможниця Холостя 9 Дар'я Квіткова показала пляжне селфі з коханим біля басейну, назвавши його "гарячим італійцем".

"Холостяк" Добринін потрапив у велику халепу з дівчиною на відпочинку: усі подробиці "Створені одне для одного: Холостяк 9 зворушив романтичним кадром з коханою в Парижі
Новини України ХолостякМикита Добринін
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