Поліна Логунова чесно і категорично зізналася, чи планує з Дмитром Ступкою заводити другу дитину

Поліна Логунова і Дмитро Ступка весь період карантину провели в домашній ізоляції з донькою Богданою (народилася 25 квітня 2017 року). Блогер і актор неодноразово підкреслювали, що обмеженнячерезз карантин також істотно відбилися на їх фінансовому становищі. Проте зоряна пара намагається не сумувати. А щоб підтримувати інтерес підписників Поліна стала набагато частіше виходити на зв'язок під час прямих ефірів, робити багато цікавих постів в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці.

Так, телеведуча і блогер організувала сесію запитань та відповідей у своїх соцмережах. Одне з питань фоловерів стосувалося можливого поповнення в зірковій сім'ї. "Другу дитину плануєте?" - запитують у Логунової передплатники.

На що телеведуча категорично відповідає "Ні".

“Чому така реакція на другу дитину? Це настільки важко?" - уточнюють фоловерів.

“Тому що друга дитина - це відповідальність, гроші, час, енергія. І я не хочу другу дитину, тому що я не бачу по всім пунктам "плюсів", - пояснює своє рішення Поліна.

до Речі, Поліна також є авторкою власного марафону схуднення. Теледіва на особистому прикладі демонструє, яких результатів можна досягти, якщо захотіти. Тому чимало питань стосувалися саме питань схуднення та харчування.

Дмитро Ступка і Поліна Логунова з донькою Богданою (фото: instagram.com/polinalogunova)

Одна з прихильниць Поліни запитала, як можна свекрухи і мамі донести, що "солодке - це отрута" і щоб вони перестали годувати цукерками дитини.

“Це ваші діти чи як? Ви і тільки ви приймаєте рішення, що їм є і що немає. Чому хтось вам розповідає, як вам і що робити з ВАШИМИ дітьми? Не так себе ставите в сім'ї. Мені ніхто слова не скаже, що давати, а що не давати Богдані. Будь-яка мама дитини за горло зубами вирве. Ось рвіть, охороняйте їх", - радить Логунова.