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"Підкорили мене": зірка "Орла і Решки" розповіла про поїздку на Шрі-Ланку

Lite » Зірки 12.12.2018 - 07:44
"Підкорили мене": зірка "Орла і Решки" розповіла про поїздку на Шрі-Ланку
Фото: (instagram.com/alina_astrovskaya)

Дівчина написала, що найбільше її вразило ставлення людей

Ведуча популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Аліна Астровська, яка також відома українським телеглядачам як колишня солістка групи Real O, поділилася яскравими знімками Шрі-Ланки. Також знаменитість розповіла про особливості країни в Instagram.

Першим пунктом Аліна Астровська виділила доброту і чуйність місцевих. Дівчина стверджує, що ставлення до своїх обраниць там дуже ніжне: дівчат цілують і носять на руках.

Також ведуча виділила океан ідеальної температури, красиві заходи сонця і смачні манго. Проте знайшлися і мінуси: "Якось не вийшло у мене смачно поїсти за весь час зйомок! Фрукти-так, а от якщо щось серйозніше, потрібно постаратися знайти!" - зазначено в пості.

 

Фото: (instagram.com/alina_astrovskaya_)

Щодо чистоти дівчина також висловила свою думку, відповідаючи підписникам на питання у коментарях:

"Так, є моменти де брудно, але це більше стосується Коломбо! Я от була закохана в Балі, але Шрі не поступається мальовничими краєвидами і дешевше по перельоту, житлу - в три рази! Пляжі широченні і багато таких, де абсолютно немає людей!" - пише ведуча.

&quot;Підкорили мене&quot;: зірка &quot;Орла і Решки&quot; розповіла про поїздку на Шрі-Ланку

Фото: (instagram.com/alina_astrovskaya_)

Також користувачі прокоментували знімки і висловлювали захоплення щодо фігури дівчини:

"Фігура просто супер";

"Ви дуже красива";

"Афродіта!";

"А де ж фото жовтого манго в стрічці?!"

&quot;Підкорили мене&quot;: зірка &quot;Орла і Решки&quot; розповіла про поїздку на Шрі-Ланку

Фото: (instagram.com/alina_astrovskaya_)

Нагадаємо, що восени телеведуча Тодоренко відсвяткувала baby shower з подругами, серед яких була і співачка Аліна Астровська, і ведуча шоу "Орел і Решка. Шопінг" Марія Івакова.

Раніше ведуча телепередачі "Орел і Решка. Морський сезон" Аліна Астровська розлучилася зі своїм другим чоловіком, бізнесменом Ігорем. Про це стало відомо під час зустрічі дівчат з шанувальниками проекту.

 

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