Показала все: Кароль вразила екстремальним міні і колготками в сіточку

Тіна Кароль вразила фанатів нескінченно довгими ногами

Тина Кароль, которая недавно соблазнила фанатов откровенным декольте, продолжает радовать поклонников соблазнительными снимками. На этот раз украинская артистка выбрала пикантный снимок в колготках в сеточку и надела экстремально короткое платье. Фанаты шокированы не только красотой, но и откровенностью снимка. Тина Кароль опубликовала фотографию в своем профиле в Instagram.

Тина Кароль показала соблазнительные фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники посчитали снимок артистки очень горячим, а также отметили, что Тина Кароль в отличной физической форме.

"И этой красоте 34 года?", "Оуу, градус растет", "Похвасталась всем, все при ней", "Красотка", "Прям вери хот", "Тиночка, ты прекрасна", "Ух ты, мой пульс зашкаливает", - пишут фанаты.

Напомним, что ранее Тина Кароль приворожила загадочным образом. Пользователи сети оценили образ Тины Кароль в черном прозрачном платье и оставили свои восторженные комментарии.

Также мы писали, что солнечная Тина Кароль свела с ума романтичным образом "невесты". Поклонникам нежный и романтичный образ Кароль очень понравился. А лучезарно улыбающуюся певицу с нежным, нюдовым макияжем они сравнили с солнцем, восхитившись ее нетрепетной красотой.