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Показала все: Кароль вразила екстремальним міні і колготками в сіточку

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.03.2019 - 21:41
Показала все: Кароль вразила екстремальним міні і колготками в сіточку
Тіна Кароль показала спокусливі фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль вразила фанатів нескінченно довгими ногами

Тіна Кароль, яка нещодавно спокусила фанатів відвертим декольте, продовжує радувати шанувальників спокусливими знімками. На цей раз українська артистка обрала пікантний знімок в колготках у сіточку і одягла екстремально коротке плаття. Фанати шоковані не тільки красою, але і відвертістю знімка. Тіна Кароль опублікувала фотографію в своєму профілі в Instagram.

Показала все: Кароль вразила екстремальним міні і колготками в сіточку

Тіна Кароль показала спокусливі фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники порахували знімок артистки дуже гарячим, а також зазначили, що Тіна Кароль у відмінній фізичній формі.

"І цій красі 34 роки?" "Оуу, градус зростає", "Похвалилася всім, все при ній", "Красуня", "Прям вері хот", "Тіночка, ти прекрасна", "Ух ти, мій пульс зашкалює", - пишуть фанати.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль приворожила загадковим образом. Користувачі мережі оцінили образ Тіни Кароль в чорній прозорій сукні і залишили свої захоплені коментарі.

Також ми писали, що сонячна Тіна Кароль звела з розуму романтичним образом "нареченої". Шанувальникам ніжний і романтичний образ Кароль дуже сподобався. А променисто усміхнену співачку з ніжним, нюдовым макіяжем вони порівняли з сонцем, захопившись її нетрепетной красою.

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