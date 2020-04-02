Поки сидимо вдома: корисне меню на день від Поліни з «Перших ластівок»

В серіалі Нового каналу «Перші ластівки» над героїнею Маші, Поліною, часто знущалися однокласники. У тому числі, через її зовнішність. Дівчину переконували в тому, що вона повненька, і їй не завадило б схуднути.

На щастя, в житті Марію ніхто не ображає. Вона стежить за своїм здоров'ям і вагою, і, щоб почувати і виглядати на всі сто, дівчина дотримується правильного харчування. Поки актриса перебуває на карантині, у неї з'явилася можливість краще слідкувати за своїм режимом.

– Зараз нарешті можу харчуватися в один і той же час, – говорить Маша. – Дуже довго не було можливості увійти в такий режим. Їм кожні дві години. Сніданок-обід-обід-перекус-вечеря. І після цього нічого не їм. А якщо раптом захочеться, то п'ю кефір. Пообіцяла собі, що місяць не притронусь до чіпсів, сухариків і фаст-фуду. А також буду займатися спортом через день.

А ось і щоденний раціон харчування Маші. Беріть на замітку і харчуйтеся корисною їжею:

Сніданок: сир, тости або яйце з вівсянкою.

сир, тости або яйце з вівсянкою. Перекус: чай, можна з хлібцями або некалорійним печивом.

чай, можна з хлібцями або некалорійним печивом. Обід: в якості гарніру можна вибрати рис, гречку, булгур і з'їсти їх з овочами. Інший варіант – курячі ніжки або філе з овочевим салатом.

в якості гарніру можна вибрати рис, гречку, булгур і з'їсти їх з овочами. Інший варіант – курячі ніжки або філе з овочевим салатом. Перекус: можна зробити фруктовий салат (яблука, банани, апельсини).

можна зробити фруктовий салат (яблука, банани, апельсини). Вечеря: приготовані овочі з м'ясом або рибою.

Після вечері бажано більше не їсти, – говорить Маша. – Але якщо дуже хочеться, то краще випити склянку кефіру. Намагайтеся виключати з меню газовані напої, жирне, майонез, булочки і солодке. Борошняне – в першу половину дня. І побільше фруктів – яблук, груш, грейпфрутів, апельсинів.

А поки готується до зйомок другий сезон «Перших ластівок», всі серії першого дивіться по вівторках і четвергах на YouTube-каналі Нового каналу. Запуск кожної серії – в 12:00.