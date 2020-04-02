ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поки сидимо вдома: корисне меню на день від Поліни з «Перших ластівок»

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.04.2020 - 12:52
Поки сидимо вдома: корисне меню на день від Поліни з «Перших ластівок»
Марія Смолякова (фото: Новий канал)

Актриса Марія Смолякова, як і вся країна, «карантинит». Під час саомизоляции дівчина не витрачає час даремно – готує тіло до літа і дивиться «Перших ластівок» на YouTube!

В серіалі Нового каналу «Перші ластівки» над героїнею Маші, Поліною, часто знущалися однокласники. У тому числі, через її зовнішність. Дівчину переконували в тому, що вона повненька, і їй не завадило б схуднути.

На щастя, в житті Марію ніхто не ображає. Вона стежить за своїм здоров'ям і вагою, і, щоб почувати і виглядати на всі сто, дівчина дотримується правильного харчування. Поки актриса перебуває на карантині, у неї з'явилася можливість краще слідкувати за своїм режимом.

– Зараз нарешті можу харчуватися в один і той же час, – говорить Маша. – Дуже довго не було можливості увійти в такий режим. Їм кожні дві години. Сніданок-обід-обід-перекус-вечеря. І після цього нічого не їм. А якщо раптом захочеться, то п'ю кефір. Пообіцяла собі, що місяць не притронусь до чіпсів, сухариків і фаст-фуду. А також буду займатися спортом через день.

А ось і щоденний раціон харчування Маші. Беріть на замітку і харчуйтеся корисною їжею:

  • Сніданок: сир, тости або яйце з вівсянкою.
  • Перекус: чай, можна з хлібцями або некалорійним печивом.
  • Обід: в якості гарніру можна вибрати рис, гречку, булгур і з'їсти їх з овочами. Інший варіант – курячі ніжки або філе з овочевим салатом.
  • Перекус: можна зробити фруктовий салат (яблука, банани, апельсини).
  • Вечеря: приготовані овочі з м'ясом або рибою.

Після вечері бажано більше не їсти, – говорить Маша. – Але якщо дуже хочеться, то краще випити склянку кефіру. Намагайтеся виключати з меню газовані напої, жирне, майонез, булочки і солодке. Борошняне – в першу половину дня. І побільше фруктів – яблук, груш, грейпфрутів, апельсинів.

А поки готується до зйомок другий сезон «Перших ластівок», всі серії першого дивіться по вівторках і четвергах на YouTube-каналі Нового каналу. Запуск кожної серії – в 12:00.

Взяти на замітку: Шерон Стоун поділилася актуальними вправами для зміцнення легенів (відео) Олександра Польгуй про зйомки в серіалі "Відважні" і роль прокурора: Не ділю на позитивне і негативне
Новини України актрисасериал
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся