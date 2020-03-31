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"Поки подбайте про себе": Меган Маркл і принц Гаррі попрощалися з instagram-підписниками

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2020 - 09:32
"Поки подбайте про себе": Меган Маркл і принц Гаррі попрощалися з instagram-підписниками
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган і Гаррі залишили повідомлення, повне піклування

Вже з 1 квітня 2020 герцог і герцогиня Сассекські офіційно стануть незалежними від монаршої родини Великобританії Меган Маркл і принц Гаррі. Сьогодні, 31 березня, вступає в силу їх зречення від обов'язків старших членів королівської сім'ї. Як відомо, цей процес супроводжувався низкою обмежень з боку впливових родичів принца Гаррі. Одна з найбільш жорстких умов Єлизавети II стосувалася заборони Меган і Гаррі використовувати ім'я "Sussex" не тільки на офіційних прийомах, але і в комерційних цілях. Подружжя зіткнулися з низкою незручностей. Адже на свій королівський титул вони зареєстрували благодійний фонд, створили дорогий сайт, зареєстрували ряд торгових марок... Від усього цього герцогам довелося відмовитися. Як і від своєї офіційної instagram-сторінки.

Зазначимо, що назву сторінки герцогів Сассекских зареєстровано під ніком @sussexroy. На неї підписані понад 11 мільйонів фоловерів. Однак і від цієї сторінки Меган і Гаррі доведеться відмовитися! Офіційне прощання в односторонній формі пройшло 30 березня — скандальна пара опублікувала прощальний запис.

Звернення названо вдячністю: “Спасибі цій спільноті! За підтримку, натхнення. За те, що розділяли наші місію становлення добра в усьому світі". При цьому підпис нестандартий (герцог і герцогиня Сассекські), а просто — Меган і Гаррі.

&quot;Поки подбайте про себе&quot;: Меган Маркл і принц Гаррі попрощалися з instagram-підписниками

“Ми всі відчуваємо, наскільки крихким здається світ в цей момент. Тим не менш, ми впевнені, що у кожної людини є потенціал і можливість змінити ситуацію. Кожен з нас може в цьому переконатися — наші родини і громади по всьому світу, всі разом ми можемо підтримати один одного і усвідомити цілісність цього спілкування", — пишуть Меган і Гаррі. Пара робить відсилання до загрозливої пандемії коронавіруса, що охопила весь світ.

“Зараз найважливіше — це здоров'я і благополуччя всіх людей у всьому світі. І пошук рішень багатьох проблем, що виникли в результаті цієї пандемії", — акцентують герцоги Сассекские.

“Так як всі ми зараз виконуємо певну роль у глобальному процесі і зміну наших звичок, ми зосереджуємо увагу на чолі нової. Щоб зрозуміти, як найбільш ефективно ми можемо внести свій вклад. Хоча ви можете не бачити нас тут, але робота триває", — запевняю Меган і Гаррі.

“Спасибі цьому співтовариству за підтримку, натхнення і загальну прихильність добра в світі. Ми з нетерпінням чекаємо швидкого з'єднання з вами. Ви були прекрасні! А поки що, будь ласка, подбайте про себе і один про одного. Гаррі і Меган", — так завершується повідомлення герцогів.

Відзначимо, що раніше експерти видання The Sun підрахували, скільки Меган Маркл і принц Гаррі могли б заробити на своїй instagram-сторінці. Так, усього одне спонсорську повідомлення, яке з'явиться в профілі пари, може принести в сімейний бюджет 85 тисяч фунтів стерлінгів, що становить понад 2,5 мільйонів гривень. Варто зауважити, що публікації на сторінці герцогів Кембриджських оцінюють вдвічі дешевше. Однак тепер скандальним подружжю не варто розраховувати на цей дохід. Ну а шанувальникам пари залишається чекати їх появи нового в соцмережах.

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