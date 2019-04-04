У пошуках себе: екс-"ВІА Гра" вирушила до школи медитації в Індії

Колишня участица групи "ВІА Гра", а нині успішна бізнес-леді Санта Дімопулос нерідко ділиться з шанувальниками думками на філософські теми, публікуючи мотивуючі пости в Instagram. На цей раз дівчина вирішила глибше пізнати саму себе, для чого вирушила до школи медитації в Індії.

На своїй сторінці в Instagram Санта поділилася барвистим фото в жовтому вбранні і розповіла про місце, в якому перебуває вже третій день, і особливості духовних практик.

"Зараз я перебуваю в Індії. Можу багато розповідати про це неймовірне місце, але постараюся бути короткою:) O&O Academy – це школа філософії і медитації по трансформації людської свідомості. Багаван – ідейний натхненник, вважається святим у Індії. На основі його вчення син Кришнаджи зі своєю дружиною Притаджи в 2009 році заснували школу мудрості і просвітлення. Місія школи – допомогти людям пізнати себе і звільнити їх від будь-яких форм страждання. Серед їх учнів дослідники "National Geographic", професора Гарвардського університету і світові знаменитості, такі як коуч #1 в світі Тоні Роббінс. Саме вчення в цій школі допомогли Тоні і його дружині Сейдж позбутися від серйозних хвороб і знайти мир у душі, про що він розповідає на своїх семінарах", - повідомила Дімопулос.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Артистка також повідала, як пройшли перші дні в незвичайній школі.



"У перший день ми говорили про свідомість і вселенську розумність. "Я-СВІДОМІСТЬ" (всі обмежуючі стани, страждання, стрес, депресія, образа, одержимість, порівняння) - обмежений життєвий досвід і "ЄДИНА СВІДОМІСТЬ" (почуття єдності і розширення, любов, щастя, радість, умиротворення). Робили медитації переходу в "Єдину Свідомість" та інші глибокі практики. В 5:45 ми вже зустрічаємо світанок медитацією і займаємося йогою. Прийшов до кінця третій день, а я вже розумію, як вдячна цим людям за те, що вони змінюють світ на краще", - зазначила Санта.

Підписники дівчини поспішили поділитися своїми думками в коментарях.

"Санта, на якій мові проходить вчення?"

"Діліться, будь ласка, з нами своїми інсайтами, ми будемо дуже Вам вдячні!!! Мені дуже цікаво! Ви глибокий і розвинений (духовно в тому числі) осіб. Гарного Вам навчання!!!"

"Ой так цікаво, можна трохи докладніше про вашу поїздку. спасибі"

"Спасибі що розповідаєте! Дуже хотілося б потрапити в таку школу!"

"Їж, молись, кохай"

"Дуже цікаво, розповідайте більше інформації - як потрапили, скільки триває, що розповідають, чи це тільки медитації?"

"Як же мені треба в таке місце!!!"

"Щастя, що в сучасному Світі є такі місця"

"Вау, безмірно цікаво!"

Раніше зваблива Санта Дімопулос показала відверте фото топлес.

Ми також писали, що екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос розповіла про наслідки прийому таблеток для схуднення.