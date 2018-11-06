Схудла зірка "Величного століття" захопила фігурою в купальнику

Фото: Мер'єм Узерлі (instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Мер'єм Узерлі поділилася фотографіями з відпочинку на Мальдівах

Зірка популярного в Україні турецького серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі поділилася з шанувальниками яскравими знімками з пляжного відпочинку. Фотографії, зроблені на Мальдівах, актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Помітно схудла 35-річна Мер'єм продемонструвала фоловерам струнку фігуру в яскравому бікіні, а також фото в ніжній сукні і милих майках.

Фото: Мер'єм Узерлі (instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Фанати актриси були захоплені формами і зовнішнім виглядом Узерлі, а також зазначили, що їй варто частіше публікувати подібні знімки, адже такою чудовою фігурою гріх не похвалитися.

Не дивно, що знімки зібрали десятки і навіть сотні тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

Фото: Мер'єм Узерлі (instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Нагадаємо, Оля Полякова в рожевому купальнику показала гнучку фігуру. Зазначимо, що буквально відразу ж по приїзду на Мальдіви Полякова вразила своїх шанувальників оголеними фото, запустивши оригінальний флешмом "труси для боягузів". Тоді на співачку посипався град як позитивних, так і негативних відгуків.

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Відео: РБК-Україна