ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Схудла зірка "Величного століття" захопила фігурою в купальнику

Lite » Зірки 06.11.2018 - 16:13
Фото: Мер'єм Узерлі (instagram.com/meryemuzerlimeryem)
Фото: Мер'єм Узерлі (instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Мер'єм Узерлі поділилася фотографіями з відпочинку на Мальдівах

Зірка популярного в Україні турецького серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі поділилася з шанувальниками яскравими знімками з пляжного відпочинку. Фотографії, зроблені на Мальдівах, актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Помітно схудла 35-річна Мер'єм продемонструвала фоловерам струнку фігуру в яскравому бікіні, а також фото в ніжній сукні і милих майках.

Схудла зірка &quot;Величного століття&quot; захопила фігурою в купальникуСхудла зірка &quot;Величного століття&quot; захопила фігурою в купальникуСхудла зірка &quot;Величного століття&quot; захопила фігурою в купальнику

Фото: Мер'єм Узерлі (instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Фанати актриси були захоплені формами і зовнішнім виглядом Узерлі, а також зазначили, що їй варто частіше публікувати подібні знімки, адже такою чудовою фігурою гріх не похвалитися.

Не дивно, що знімки зібрали десятки і навіть сотні тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

Схудла зірка &quot;Величного століття&quot; захопила фігурою в купальникуСхудла зірка &quot;Величного століття&quot; захопила фігурою в купальнику

Фото: Мер'єм Узерлі (instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Нагадаємо, Оля Полякова в рожевому купальнику показала гнучку фігуру. Зазначимо, що буквально відразу ж по приїзду на Мальдіви Полякова вразила своїх шанувальників оголеними фото, запустивши оригінальний флешмом "труси для боягузів". Тоді на співачку посипався град як позитивних, так і негативних відгуків.

Ми також писали про те, що пишногруда Анна Сєдокова розповіла, що читає на відпочинку.

А також про те, що онука Софії Ротару знялася у пікантній фотосесії без білизни.

Відео: РБК-Україна

Новини України російські фільмиМальдивыактрисафигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся