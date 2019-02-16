Схудла дружина Тищенка розповіла про сімейні сварки

Зіркова пара продовжує відпочивати у спекотному Таїланді

Молодая супруга украинского ресторатора и ведущего Николая Тищенко Алла Барановская регулярно радует подписчиков красочными снимками из волшебного Таиланда, где пара вместе с маленьким сыном Давидом решила спрятаться от украинской зимы. Так, под последним фото в Instagram девушка призналась, что ее похудение привело к уменьшению количества ссор в семье.

По словам Аллы, до того, как ей удалось сбросить около 10 килограммов, она не нравилась себе на фото и винила в этом мужа, что приводило к семейным размолвкам.

На снимке Барановская позирует под пляжным зонтиком в купальнике цвета слоновой кости, демонстрируя точеную фигуру.

Фото: (instagram.com/allabonya)

"Девочки! Срочный опрос! Мы тут с Колей спорим)) Он все читает сегодня под постом, так что, бабоньки, создаем коалицию. Как часто вы ссоритесь с парнями/мужьями(ссора в шутку) , когда они портят красивый кадр (как вам кажется) неправильным ракурсом? Или вообще не хотят вас фоткать? Только честно)) Муж говорит, что я одна такая. Нет фото, нет добра от меня. P.s. Я вот заметила, что в нашей семье прекратились ссоры после моего похудения. Нужна всего 1 минута и есть красивенький кадр для души. А раньше в складках на боках были виноваты руки мужа", - с юмором написала модель и молодая мама.

Фото: (instagram.com/allabonya)

Многие поклонницы признались в комментариях, что им подобная ситуация тоже знакома, причем это случается не только с мужем или парнем, а подругой, которую попросили сделать красивое фото.

"Не ссоримся только если он не фотографирует и не фотографируется!";

"И не только с парнем, с сестрой, подругой так же)";

"Да, с похудением ситуация была один в один, и в целом с фотками так же";

"Бывает даже серьёзно обижаюсь на него по этому поводу, но потом проходит.

Когда напишите о вашем похудении, очень интересно";

"Ой зай, мне вообще не угодить, я постоянно не довольна, мой уже даже морозится когда я прошу меня сфоткать";

"Часто, особенно когда после 50 неудачного кадра еще и портится настроение и потом сделать идеальное фото становится еще сложнее";

"Мой муж любит делать смазанные кадры. Тож ругаемся из-за его "криворукости", а когда худею количество неудачных кадров волшебно уменьшается";

"Нет, вы не одна такая..." - делятся пользовательницы сети.

Напомним, жена Николая Тищенко Алла Барановская показала стальной пресс в откровенном бикини.

Мы также сообщвли, что жена Тищенко показала их экстремальные развлечения в Таиланде.