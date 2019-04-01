Схудла Регіна Тодоренко показала обличчя без макіяжу

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розповіла про складнощі поєднання материнства і кар'єри

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка в грудні вперше стала мамою, не стала засиджуватися в декреті і повернулася до роботи над своїм шоу всього через кілька тижнів після народження сина Михайла. На своїй сторінці в Instagram дружина Влада Топалова опублікувала "чесне" фото, на якому вона зображена без грама косметики на обличчі.

Регіна також розповіла, наскільки складно було поєднувати нову для неї роль мами і роботу, яку теж не хотілося кидати або ставити на довгу паузу. На фото шоувумен в майці і вітровці щасливо посміхається в об'єктив.

"Коли я вийшла на роботу вперше після народження сина, йому виповнилося 2 тижні. Одні підписники підтримали мене, інші ж надсилали мені тонну гнівних повідомлень про те, як я могла кинути дитину і поїхати на зйомки. Ніхто не знав, що поки мама була в кадрі, син в цей час спав у гримерці, і кожні 2,5 години я бігла його годувати. Але іноді зйомки затягувалися, і тут моїм порятунком став електронний молоковідсмоктувач. По-перше, цей чудо-апарат за рахунок оксамитових пелюсток масажної подушки робить процес зціджування більш комфортним, по-друге я можу збирати і заморожувати молоко в спеціальних пакетах і не переживати про те, що моя дитина не поїсть вчасно, навіть коли мене немає поруч. Так що тепер я можу сказати, що ГВ точно не перешкода вести активний спосіб життя", - поділилася Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Багато підписників підтримали її і зазначили, що цілком можна бути хорошою мамою і продовжувати працювати, а також залишили компліменти зовнішності зірки.

"Ви Молодчинка!!! Так тримати!!!! Даєш Орел и Решка з дітьми? :)";

"Яка Ви красива!";

"Регіна, головне ти щаслива і твоя сім'я, роби так, як вважаєш за потрібне, сину потрібна щаслива і добра мама, а коли у мами все виходить так як вона хоче вона щаслива і в сім'ї панує гармонія ";

"Регіна, уявляю, скільки зусиль варто поєднувати материнство і творчість, роботу І це справді потрібна річ";

"Красуня і розумниця";

"Така яскрава красуня, не намилуватися";

"Головне бажання! Якщо мамі комфортно на роботі, значить і малюкові добре, він такий же маленький чоловічок";

"Люди люблять давати поради. Вони не розуміють, що у Вас така ось робота, у нас інша робота, де ми можемо посидіти в декреті. Хтось годує сумішшю, хтось на ГВ. Це справа кожного, і ніхто не має права лізти і давати поради, і кидати тапками)))";

"Красива, енергійна, така струнка";

"З вашою професією випадати не можна надовго! Так що ви просто молодець, що змогли поєднати! Браво!";

"Ви молодець! Правильно вчинили, що майже відразу почали працювати", - пишуть фолловери ведучої.

Фото: Регіна Тодоренко в Дубаї (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше щаслива Регіна Тодоренко блиснула стрункою фігурою в купальнику на відпочинку в Дубаї.

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