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Схудла і в синцях: Леся Нікітюк поскаржилася на недоліки професії

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Телеведуча навіть показала свої "виробничі травми"

Леся Нікітюк - справжній приклад невтомності та оптимізму. Ведуча ні дня не сидить на місці і постійно зайнята в якихось зйомках, встигаючи при цьому підтримувати себе у формі і захоплювати своїми ефектними і відвертими нарядами. Однак останні місяці видалися для "Леді Ле" нелегкими - вона була зайнята відразу в декількох проектах, що не пройшло для дівчини безслідно.

На своїй сторінці в Instagram Леся поскаржилася на недоліки професії - за словами теледіви, вона схудла, а також отримала "виробничі травми". Нікітюк також показала фото, на якому вона виглядає дуже втомленою - артистка в шортах і квітчастому топі сидить на диванчику в кафе, закинувши ногу на ногу.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

А на наступних кадрах вона ближче показала синці та рани на своїх ногах, які отримала на зйомках.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"10 знімальних днів пролетіло...Помітно. А це вже 5й проект за 5й місяць) Я жінка робота Бендера чи шо?!? За 10 днів завдяки харчуванню ( 1500 кК. у день) в мене -2 кг, крепатура болить (бо я ше примудрялася робити випади), ноги в синцях від падінь на майданчику під час конкурсів (гортаємо фото). Але я радію що крім студійних проектів #хтоЗверху #хтопротиблондинок є мій особистий #ЛеМаршрутка (наша гордість, наша рідненька Україна) За день на ютюбі проект подивилося 60 000 чоловік, а це означає, що ми на правильному шляху і потрібно знімати далі!" - поділилася своїми емоціями ведуча.

Фолловери бажають Лесі берегти себе, а також захоплюються її красою і працездатністю.

  • Дуже гарна
  • Лесичка Стахановка, трудоголік наш
  • Красиве фото
  • Леся,ти молодець!!! Дякуємо тобі за твою роботу!!! Дуже приємно дивитись твої передачі!
  • Супер
  • Леська ти просто шикарна
  • Бідолашка.
  • Шикарна
  • Леся ти красуня!!!
  • Леся, бережіть себе!
  • Бережи себе, так приємно дивитися і заряджатися своїм іскрометним гумором
  • Леся, бережі собі!!!
  • Розумничка, трудяжка
  • Леся, ви бережіть себе, багато хочуть вас бачити цілою і неушкодженою

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов в халаті повеселився з Лесею Нікітюк. Весела парочка навіть "завела дітей" на зйомках телешоу.

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