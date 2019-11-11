Схудла і в синцях: Леся Нікітюк поскаржилася на недоліки професії

Телеведуча навіть показала свої "виробничі травми"
Леся Нікітюк - справжній приклад невтомності та оптимізму. Ведуча ні дня не сидить на місці і постійно зайнята в якихось зйомках, встигаючи при цьому підтримувати себе у формі і захоплювати своїми ефектними і відвертими нарядами. Однак останні місяці видалися для "Леді Ле" нелегкими - вона була зайнята відразу в декількох проектах, що не пройшло для дівчини безслідно.
На своїй сторінці в Instagram Леся поскаржилася на недоліки професії - за словами теледіви, вона схудла, а також отримала "виробничі травми". Нікітюк також показала фото, на якому вона виглядає дуже втомленою - артистка в шортах і квітчастому топі сидить на диванчику в кафе, закинувши ногу на ногу.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
А на наступних кадрах вона ближче показала синці та рани на своїх ногах, які отримала на зйомках.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"10 знімальних днів пролетіло...Помітно. А це вже 5й проект за 5й місяць) Я жінка робота Бендера чи шо?!? За 10 днів завдяки харчуванню ( 1500 кК. у день) в мене -2 кг, крепатура болить (бо я ше примудрялася робити випади), ноги в синцях від падінь на майданчику під час конкурсів (гортаємо фото). Але я радію що крім студійних проектів #хтоЗверху #хтопротиблондинок є мій особистий #ЛеМаршрутка (наша гордість, наша рідненька Україна) За день на ютюбі проект подивилося 60 000 чоловік, а це означає, що ми на правильному шляху і потрібно знімати далі!" - поділилася своїми емоціями ведуча.
Фолловери бажають Лесі берегти себе, а також захоплюються її красою і працездатністю.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов в халаті повеселився з Лесею Нікітюк. Весела парочка навіть "завела дітей" на зйомках телешоу.