Схудла і в синцях: Леся Нікітюк поскаржилася на недоліки професії

Леся Нікітюк - справжній приклад невтомності та оптимізму. Ведуча ні дня не сидить на місці і постійно зайнята в якихось зйомках, встигаючи при цьому підтримувати себе у формі і захоплювати своїми ефектними і відвертими нарядами. Однак останні місяці видалися для "Леді Ле" нелегкими - вона була зайнята відразу в декількох проектах, що не пройшло для дівчини безслідно.

На своїй сторінці в Instagram Леся поскаржилася на недоліки професії - за словами теледіви, вона схудла, а також отримала "виробничі травми". Нікітюк також показала фото, на якому вона виглядає дуже втомленою - артистка в шортах і квітчастому топі сидить на диванчику в кафе, закинувши ногу на ногу.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

А на наступних кадрах вона ближче показала синці та рани на своїх ногах, які отримала на зйомках.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"10 знімальних днів пролетіло...Помітно. А це вже 5й проект за 5й місяць) Я жінка робота Бендера чи шо?!? За 10 днів завдяки харчуванню ( 1500 кК. у день) в мене -2 кг, крепатура болить (бо я ше примудрялася робити випади), ноги в синцях від падінь на майданчику під час конкурсів (гортаємо фото). Але я радію що крім студійних проектів #хтоЗверху #хтопротиблондинок є мій особистий #ЛеМаршрутка (наша гордість, наша рідненька Україна) За день на ютюбі проект подивилося 60 000 чоловік, а це означає, що ми на правильному шляху і потрібно знімати далі!" - поділилася своїми емоціями ведуча.

Фолловери бажають Лесі берегти себе, а також захоплюються її красою і працездатністю.

Дуже гарна

Лесичка Стахановка, трудоголік наш

Красиве фото

Леся,ти молодець!!! Дякуємо тобі за твою роботу!!! Дуже приємно дивитись твої передачі!

Супер

Леська ти просто шикарна

Бідолашка.

Шикарна

Леся ти красуня!!!

Леся, бережіть себе!

Бережи себе, так приємно дивитися і заряджатися своїм іскрометним гумором

Леся, бережі собі!!!

Розумничка, трудяжка

Леся, ви бережіть себе, багато хочуть вас бачити цілою і неушкодженою

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов в халаті повеселився з Лесею Нікітюк. Весела парочка навіть "завела дітей" на зйомках телешоу.