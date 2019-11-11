Похудевшая и в синяках: Леся Никитюк пожаловалась на издержки профессии

Телеведущая даже показала свои "производственные травмы"
Леся Никитюк - настоящий пример неутомимости и оптимизма. Ведущая ни дня не сидит на месте и постоянно занята в каких-то съемках, успевая при этом поддерживать себя в форме и восхищать своими эффектными и откровенными нарядами. Однако последние месяцы выдались для "Леди Ле" нелегкими - она была занята сразу в нескольких проектах, что не прошло для девушки бесследно.
На своей странице в Instagram Леся пожаловалась на издержки профессии - по словам теледивы, она похудела, а также получила "производственные травмы". Никитюк также показала фото, на котором она выглядит весьма уставшей - артистка в шортах и цветастом топе сидит на диванчике в кафе, закинув ногу на ногу.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
А на следующих кадрах она поближе показала синяки и раны на своих ногах, которые получила на съемках.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"10 съёмочных дней пролетело...Заметно. А это уже 5й проект за 5й месяц) Я жінка робота Бендера чи шо?!? За 10 дней благодаря питанию ( 1500 кК. в день) у меня -2 кг, крепатура болит (бо я ше умудрялась робити випади), ноги в синяках от падений на площадке во время конкурсов (листаем фото). Но я радуюсь что помимо студийных проектов #хтоЗверху #хтопротиблондинок есть мой личный #ЛеМаршрутка (наша гордість, наша рідненька Україна) За день на ютюбе проект посмотрело 60 000 человек, а это означает что мы на правильном пути и нужно снимать дальше!" - поделилась своими эмоциями ведущая.
Фолловеры желают Лесе беречь себя, а также восхищаются ее красотой и трудоспособностью.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, ранее Юрий Горбунов в халате повеселился с Лесей Никитюк. Веселая парочка даже "завела детей" на съемках телешоу.