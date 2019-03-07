Так схудла! Дружина Миколи Тищенка показала розкішні форми в леопардовому бікіні

Шанувальники Барановської зазначили, що їх улюблениця ще більше схудла

Алла Барановская не устает восхищать поклонников знойными образами в откровенных купальниках. Напомним, что на данный момент Алла вместе со своим именитым супругом – ресторатор и телеведущий Николай Тищенко – нежится под ласковым солнцем Таиланда. К слову, пара уже два месяца отдыхает в этой азиатской стране. И пока что Барановская, которая ранее уже очаровывала роскошной фигурой в белоснежном купальнике, лишь отмечает, что скоро придется возвращаться в Украину. Но когда именно это случится, блогер не признается. Лишь время от времени дразнит поклонников – а не продлить ли им с Николаем отпуск еще немного.

"Начинается обратный отсчет дней до отлета и каждый раз я порываюсь опять поменять билеты", — пишет Барановская.

И все же поклонников супруги ресторатора в очередной раз привлекло именно ее новое фото, на котором Алла позирует в открытом бикини. При этом Барановская примерила супер тренд этого сезона — анималистичный принт. Блогер отдала предпочтение популярным пятнам леопарда.

Свой пляжный образ Алла дополнила широкополой соломенной шляпой, а также солнцезащитными очками с черными стеклами. При этом Барановская позирует в роскошной позе, лежа на песке.

Алла Барановская в Таиланде (фото: instagram.com/allabonya)

Многие поклонники Барановской по-хорошему завидуют ей и восхищаются. Так, некоторые отметили, что во время отдыха и расслабленных дней жена Николая Тищенко не только не поправилась, а скорее наоборот — стала еще более стройной.

"Вы так похудели!"

"Ой, какая фоточка классная"

"Але вже кішечка"

"Ну как так можно?!? Так сексуально и в тоже время элегантно"

"Какая же Вы красотка"

"Просто шикарная"

"Алла, бомба"

"Пантера"

Алла Барановская также продемонстрировала другой пляжный лук в платье с анималистичным принтом (фото: instagram.com/allabonya)

Напомним, ранее похудевшая жена Тищенко откровенно рассказала о семейных ссорах.

Также Алла показала экстремальные развлечения в Таиланде.