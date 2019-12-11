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Дуже схудла: Каменських в нижній білизні похвалилася спортивними формами

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.12.2019 - 12:23
Дуже схудла: Каменських в нижній білизні похвалилася спортивними формами
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських оригінально побажала доброго ранку

Настя Каменських після кількох днів "затишшя" нарешті порадувала шанувальників оновленням. І навіть більше - пікантним оновленням в мережі. А це справді рідкість останнім часом на сторінці Насті. Все ж останнім часом українська виконавиця воліє показувати сценічні наряди, хвалитися нагородами та досягненнями, а також презентувала днями унікальний дует! Мама Насті і її хрещена відзначили днями прем'єру творчого дуету - пісню "Подруга". До речі, автором тексту виступив Потап.

Після приємних привітань і компліментів на адресу своїх рідних, Настя вирішила ще більше розігріти інтерес публіки. Так, на своїй сторінці в мережі instagram українська красуня опублікувала пікантний знімок, закарбувавши своє відображення в дзеркалі. При цьому Каменських позує в спідньому чорного кольору. На артистці бюстгальтер і стрінги, а також приспущені штани. Фото було зроблено в ванній кімнаті.

Подивитися пікантне фото Насті Каменських в нижній білизні тут

Дуже схудла: Каменських в нижній білизні похвалилася спортивними формами

Фото: instagram.com/kamenskux

"Morning, guyzzzzzzz", - лаконічно підписала знімок співачка, бажаючи всім доброго ранку.

Шанувальники виконавиці також довго себе просити не змусили і поспішили залишити коментарі під її новим знімком:

  • "Супер фігура"
  • "Вогонь яка Красуня"
  • "Давно не було, знову в трусах"
  • "Вах-вах-вах)"
  • "Шикарно виглядаєш!"
  • "Неймовірно красива"
  • "Ось це вогнище"
  • "Хороша, чортиця"

Дуже схудла: Каменських в нижній білизні похвалилася спортивними формами

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше фанати Каменських відреагували на її різку зміну образу. Співачка з'явилася на зйомках одного шоу в перуці з червоними волоссям.

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