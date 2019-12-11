Дуже схудла: Каменських в нижній білизні похвалилася спортивними формами

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських оригінально побажала доброго ранку

Настя Каменських після кількох днів "затишшя" нарешті порадувала шанувальників оновленням. І навіть більше - пікантним оновленням в мережі. А це справді рідкість останнім часом на сторінці Насті. Все ж останнім часом українська виконавиця воліє показувати сценічні наряди, хвалитися нагородами та досягненнями, а також презентувала днями унікальний дует! Мама Насті і її хрещена відзначили днями прем'єру творчого дуету - пісню "Подруга". До речі, автором тексту виступив Потап.

Після приємних привітань і компліментів на адресу своїх рідних, Настя вирішила ще більше розігріти інтерес публіки. Так, на своїй сторінці в мережі instagram українська красуня опублікувала пікантний знімок, закарбувавши своє відображення в дзеркалі. При цьому Каменських позує в спідньому чорного кольору. На артистці бюстгальтер і стрінги, а також приспущені штани. Фото було зроблено в ванній кімнаті.

Подивитися пікантне фото Насті Каменських в нижній білизні тут

Фото: instagram.com/kamenskux

"Morning, guyzzzzzzz", - лаконічно підписала знімок співачка, бажаючи всім доброго ранку.

Шанувальники виконавиці також довго себе просити не змусили і поспішили залишити коментарі під її новим знімком:

"Супер фігура"

"Вогонь яка Красуня"

"Давно не було, знову в трусах"

"Вах-вах-вах)"

"Шикарно виглядаєш!"

"Неймовірно красива"

"Ось це вогнище"

"Хороша, чортиця"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше фанати Каменських відреагували на її різку зміну образу. Співачка з'явилася на зйомках одного шоу в перуці з червоними волоссям.