Схудла на 20 кг: Наталя Могилевська показала унікальне відео з "Танців з зірками"

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська захоплює пластикою

Під час домашньої ізоляції багато українських селебрітіз вирішили переглянути свої фото - та відео архіви. Українська співачка Наталя Могилевська несподівано стала героїнею спогадів керівника Big entertainment shows телеканалу 1+1 Володимира Завадюка. Завадюк вирішив поділитися зі своїми фоловерами унікальними моментами з проектів "Танці з зірками" та "Голос країни". Одне з таких відео як раз було присвячено участі Наталії Могилевської у популярному танцювальному шоу.

Відзначимо, що в 2017 році Наталя Могилевська та її партнер, хореограф Ігор Кузьменко стали переможцями проекту "Танці з зірками". До речі, вперше глядачі побачили Наталю на паркеті проекту в 2006 році. Тоді її партнером по танцях був Влад Яма. Пара посіла друге місце, поступившись першістю Володимиру Зеленському та Олені Шоптенко.

Завадюк показав відео, зроблене під час одних з перших репетицій Наталії і Кузьменко. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Наталя Могилевська на репетиції Танці з зірками 2017 — архівне відео

Примітний також інший факт. Завадюк уточнив, що заради участі у танцювальному проекті Могилевська схудла на 20 кг. Так, у 2017 році шанувальники були приємно вражені змінами у зовнішності своєї улюблениці. Всього за півроку Наталя змогла скинути 25 кілограмів зайвої ваги!

Наталя розповідала в одному з інтерв'ю, що перед початком "Танців" вона була "жахливою фізичній формі". Останні 7 років до цього співачка не те що в танцювальному, а в спортзалі не було. Довгі роки вона намагалася схуднути, але все було марно. І виною всьому - затяжна депресія через розставання з чоловіком, смерті матері, завершення деяких проектів. Лише вирішивши психологічні проблеми, Наталя змогла перетворитися зовні.

до Речі, в 2018 році в продаж вийшла авторська книга "Худнемо разом", написаної Могилевської спільно з дієтологом Наталією Самойленко. В ній співачка поділилася не тільки секретами свого схуднення, але і розповіла деякі історії свого життя.

Раніше Наталія Могилевська розкрила деталі свого серйозної сварки з Потапом і розповіла, що її зачепило і чому вона висловила реперу все, що про нього думає.

Автор: Юля Петрова