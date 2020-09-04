Схудла на 14 кілограмів після пологів: Санта Дімопулос показала вражаючі фото

Співачка похвалилася результатом наполегливої роботи над собою після пологів
Екс-солістка групи "ВІА Гра", учасниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос зважилася відверто показати своє тіло після других пологів і розповіла, як їй вдалося повернутися в форму. Нагадаємо, що артистка народила доньку Софію у вересні минулого року, також у неї є 11-річний син Даніель.
На своїй сторінці в Instagram Санта опублікувала фото майже відразу після пологів і через сім місяців. Як зізналася співачка, вона змогла схуднути на 14 кілограмів - з 73 до 59.
На фото Дімопулос позує біля дзеркала в чорній нижній білизні, а на одному фото навіть топлес, показуючи результати роботи над собою.
Санта Дімопулос показала фігуру до і після схуднення після других пологів (фото: instagram.com/santadimopulos)
Секретом зниження ваги зірка поділилася у підписі до публікації.
"Не думала, що коли-небудь виставлю це. ДО близько 73 кг / ПІСЛЯ 59 кг. На фото різниця в 7 місяців. Правильне харчування (каші, салати, овочі, яйця, риба), спорт 5 разів на тиждень, процедури по тілу (масаж, розтирання щіткою, лазня, обгортання, апаратний масаж), вакуум щоб прибрати живіт і зміцнити внутрішні м'язи. Суворо, регулярно і дисципліновано", - розповіла Санта.
Мама двох дітей Санта Дімопулос захоплює стрункими формами (фото: instagram.com/santadimopulos)
Шанувальники оцінили фігуру артистки та подякували їй за мотивацію в коментарях.
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Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос розповіла, як полюбити себе і піклуватися про себе.