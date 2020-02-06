Так схожі! Щаслива Ольга Фреймут зворушила мережу душевним фото з "лапочкою-дочкою"

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведуча показала молодшу дочку Євдокію

Ольга Фреймут днями вперше показала обличчя своєї маленької донечки з рідкісним ім'ям Євдокія. Дівчинка прикрасила обкладинку нової авторської книги своєї зіркової мами про догляд та виховання малюків. Новинка написана в тандемі з педіатром Наталією Кундіною. У книзі ведуча поділилася досвідом материнства і особистими записами і спостереженнями. Тепер же Ользі захотілося показати домашнє фото з донечкою на руках.

На чорно-білому знімку теледіва обіймає і підтримує допитливу дитину, яка щось розглядає з живим і непідробним інтересом. Сама Ольга також направила мрійливо-щасливий погляд кудись убік. Її волосся вільно спадає на плечі природними великими хвилями, очі підведені тянями.

"Моя Євдокія", - коротко і ясно підписала вона душевний кадр "спілкування" зі своїм малятком.

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Пдписники зірки не встояли перед милим і пронизливим кадром, залишивши масу компліментів мамі і доньці. Багато з них зазначили, що ведуча і її дівчинка дуже схожі зовні.

Надзвичайно гарне фото. Ви така замріяно-щаслива на ньому

Лапочка дочка схожа на Злату

Неймовірна. Такий свідомий погляд

Мама і донечка красуні

Яка вона красива

Гарненькі

Це так просто...і прекрасно

На маму схожа, гарненька

Справжня красуня. Нехай росте здорова

Яка гарнюня

Маленьке Янголятко. Таке щастя бути мамою донечки

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Нагадаємо, що Ольга Фреймут раніше зробила заяви про колегу Сергія Притулу і свого чоловіка Володимира Локотко, а також відкрила деякі особисті таємниці.