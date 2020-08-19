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Так схожі на тата: стильна Ольга Фреймут відвела підрослих дітей до школи

Середа 19 серпня 2020 11:36
Так схожі на тата: стильна Ольга Фреймут відвела підрослих дітей до школи
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Марина Настевич

Молодша донька телеведучої пішла в перший клас

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут після сімейного відпочинку з чоловіком і дітьми в Туреччині вже повернулася до повсякденних клопотів. Днями зіркова мама відвела молодших дітей у школу - причому 3-річна Євдокія пішла в перший клас. Про це повідомила сама знаменитість, опублікувавши на своїй офіційній сторінці в Instagram фотографії з святкової лінійки.

Зазначимо, що молодших сина і дочку Фреймут народила від генерального директора Нового каналу Володимира Локотко, також у неї є 14-річна дочка Злата від попереднього шлюбу.

На знімках Ольга постала в стильному образі - білій блузці і чорній плісированій спідниці, а також бежевих мюлях. Вона тримає за руки 4-річного сина Валерія і доньку, які одягнені у звичайний зручний одяг - у школі немає форми. При цьому на дітях надіті маски, а ось їх мама позувала без неї.

Так схожі на тата: стильна Ольга Фреймут відвела підрослих дітей до школиТак схожі на тата: стильна Ольга Фреймут відвела підрослих дітей до школи

"Перший день школи. Євдокія вперше пішла з братом та сестрою! Ми думали, будуть сльози - донечка побігла до вчителя з великою радістю. Пані Лаура навіть за нею не встигала", - поділилася Фреймут.

Так схожі на тата: стильна Ольга Фреймут відвела підрослих дітей до школиТак схожі на тата: стильна Ольга Фреймут відвела підрослих дітей до школи

Ольга Фреймут відвела молодших дітей до школи (фото: instagram.com/freimutolia)

Всі діти ведучої навчаються у Печерській міжнародній школі (PSI Kyiv), яка пропонує освітні програми для дітей від 3 до 19 років. Рік навчання в даній школі обійдеться приблизно в 24 тисячі доларів.

Фолловери тут же засипали Ольгу вітальними коментарями і зазначили, що дітки дуже схожі на свого тата.

  • Діти-квіти
  • Євдокія так на Вас схожа, Олечко!
  • Такі красиві очі у діток! Оля родай більше діток!)))
  • Нарешті показали своїх діток; вони чудові!
  • Які гарні у Вас діти!
  • де маска? карантин не потрібно дотримуватися ?
  • Гарна знимка.І пані Оля тут виглядає ,як школярка)Хай навчання дається легко
  • Очима донька копія мама, а син ну просто точнейшай копія тато...
  • Гарненькі
  • Дітки татова копія!
  • Олічка, вітаємо вашу первоклашечку. У добрий шлях, малятко
  • Дуже гарні діточки, і радіють очі дивлячись на ті що немає форми

Так схожі на тата: стильна Ольга Фреймут відвела підрослих дітей до школиТак схожі на тата: стильна Ольга Фреймут відвела підрослих дітей до школи

Скріншот коментарів

Раніше стало відомо, з ким Ольга Фреймут буде підкорювати паркет Танців з зірками 2020.

Також нещодавно Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в Туреччині.

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