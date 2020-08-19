Так схожі на тата: стильна Ольга Фреймут відвела підрослих дітей до школи

Молодша донька телеведучої пішла в перший клас
Відома українська телеведуча Ольга Фреймут після сімейного відпочинку з чоловіком і дітьми в Туреччині вже повернулася до повсякденних клопотів. Днями зіркова мама відвела молодших дітей у школу - причому 3-річна Євдокія пішла в перший клас. Про це повідомила сама знаменитість, опублікувавши на своїй офіційній сторінці в Instagram фотографії з святкової лінійки.
Зазначимо, що молодших сина і дочку Фреймут народила від генерального директора Нового каналу Володимира Локотко, також у неї є 14-річна дочка Злата від попереднього шлюбу.
На знімках Ольга постала в стильному образі - білій блузці і чорній плісированій спідниці, а також бежевих мюлях. Вона тримає за руки 4-річного сина Валерія і доньку, які одягнені у звичайний зручний одяг - у школі немає форми. При цьому на дітях надіті маски, а ось їх мама позувала без неї.
"Перший день школи. Євдокія вперше пішла з братом та сестрою! Ми думали, будуть сльози - донечка побігла до вчителя з великою радістю. Пані Лаура навіть за нею не встигала", - поділилася Фреймут.
Ольга Фреймут відвела молодших дітей до школи (фото: instagram.com/freimutolia)
Всі діти ведучої навчаються у Печерській міжнародній школі (PSI Kyiv), яка пропонує освітні програми для дітей від 3 до 19 років. Рік навчання в даній школі обійдеться приблизно в 24 тисячі доларів.
Фолловери тут же засипали Ольгу вітальними коментарями і зазначили, що дітки дуже схожі на свого тата.
Скріншот коментарів
Раніше стало відомо, з ким Ольга Фреймут буде підкорювати паркет Танців з зірками 2020.
Також нещодавно Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в Туреччині.