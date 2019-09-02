ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Схожі?" Лілія Ребрик порівняла себе у дитинстві з донькою-школяркою

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.09.2019 - 16:26
"Схожі?" Лілія Ребрик порівняла себе у дитинстві з донькою-школяркою
Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Старша донька телеведучої Діана пішла в другий клас

Лілія Ребрик з задоволенням ділиться в мережі не тільки своїми стильними і ефектними образами для зйомок в ранковому шоу, але і милими і теплими сімейними фото. Днями старша донька телеведучої та її чоловіка Андрія Дикого відсвяткувала день народження - Діані виповнилося сім років. Звичайно ж, зіркова мама зворушливо привітала малечу, показавши також кадри з сімейного архіву з іменинницею в головній ролі. А 1 вересня дівчинка пішла в школу - вже в другий клас.

Лілія вирішила порівняти себе в тому ж віці з донею. Вона опублікувала фотоколаж, на якому додала своє дитяче фото в семирічному віці і знімок Діани - причому обидва кадри були зроблені в перший день навчального року.

Маленька Ліля одягнена за модою тих часів - у темне плаття і білий мереживний фартух, а на голові красуються величезні банти. Наряд Діани - у схожому стилі, проте в тренді з сучасною модою: на дівчинці біла блуза та чорна спідниця до коліна, а зверху - ще одна напівпрозора довга спідниця. Завершують чарівний лук чорні гольфи і туфельки, а також краватка-метелик і модний рюкзак.

&quot;Схожі?&quot; Лілія Ребрик порівняла себе у дитинстві з донькою-школяркою

Фото: Лілія Ребрик і її старша дочка Діана (instagram.com/liliia.rebrik)

"На цьому фото нам з Діаною за сім рочків. М-да.... Модні - не те слово. Кожна по-своєму! Схожі?)))" - поцікавилася думкою підписників телеведуча.

Фолловери Ребрик почали милуватися милими дівчатами, однак більшість відзначили, що Діана все ж більше схожа на батька, а ось молодша дочка Поліна - копія мами.

  • Діана модняшка,всі по модному.І модна спідниця і блуза з ломпасами. Все продумано по моді.
  • Діана татова доця. від Поліна підросте і буде ваша точна копія
  • Ні, Полінка ваша копія
  • Мені здається менша донька більше схожа
  • Ні, маленька більше на вас схожа
  • Як на мене не схожі. Ві з молодшою копія
  • Ні не схожі!!! Діана схожа на тата,а от Поля на Вас
  • Татова доця!!!
  • Красотульки)) но Ві - це Поля!
  • Нєа, не схожі зовсім!!! Ді татова копія!!!
  • Молодша донька, Ваша копія

&quot;Схожі?&quot; Лілія Ребрик порівняла себе у дитинстві з донькою-школяркою

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Ще кілька кадрів Діани-модниці Ребрик опублікувала в розділі сториз.

&quot;Схожі?&quot; Лілія Ребрик порівняла себе у дитинстві з донькою-школяркою&quot;Схожі?&quot; Лілія Ребрик порівняла себе у дитинстві з донькою-школяркою&quot;Схожі?&quot; Лілія Ребрик порівняла себе у дитинстві з донькою-школяркою

Фото: Лілія Ребрик показала старшу доньку Діану в перший день навчального року (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія Ребрик поділилася рідкісним знімком з рідною сестрою. Шанувальники тут же виявили схожість дівчини зі старшою донькою зірки.

Також Лілія Ребрик показала дочок-моделей в ніжній фотосесії. Ведуча позує з 7-річною Діаною і однорічною Поліною на доглянутій території, біля клумби з трояндами.

"Я вчуся у тебе": Лілія Ребрик зворушила мережу поздоровленням дочечки з днем народження "Красуні в пташках": Лілія Ребрик показала дочок-моделей в ніжній фотосесії
Новини України Лілія Ребрикдочь
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся