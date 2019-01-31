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"Схожа на Шакіру": Настя Каменських влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2019 - 21:43
"Схожа на Шакіру": Настя Каменських влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники порівняли артистку з відомою бразильською зіркою і співачкою Шакірою

Популярна співачка Настя Каменських, відома також як NK , яка нещодавно повернулася з промо-туру по США, показала фото з веселої вечірки, на яких відображена в оригінальному образі романтичної і волелюбної хіпі. Відповідні кадри вона опублікувала в Instagram.

Широкі джинси з завищеною талією, топ вільного крою ніжно-рожевого кольору, сережки-помпони, тонка пов'язка-шнурок в якості аксесуара на голові і безліч плетених браслетів-фенечок на зап'ясті.

&quot;Схожа на Шакіру&quot;: Настя Каменських влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

На одному зі знімків Настя позує в компанії дружини учасника гурту "Время и  стекло" Позитива, Ганни, на іншому тримає кудлатого пса і веселитися з друзями, а також красується з келихом в руках.

&quot;Схожа на Шакіру&quot;: Настя Каменських влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі

&quot;Схожа на Шакіру&quot;: Настя Каменських влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не змогли пройти повз яскравий фотосет в стилі "дітей квітів" і відзначили, що Каменських він дуже личить, а також порівняли її з Шакірою та виконавицею однієї з головних ролей у бразильському серіалі "Клон", актрисою Джованною Антонеллі.

&quot;Схожа на Шакіру&quot;: Настя Каменських влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Чудова", "Анастасія , ви тут дуже нагадуєте Джованну Антонеллі (Жади)- гарна!", "Я думала це Жади, з "Клона", "Як завжди чарівна", "Зірочка яка", "Схожі на Шакіру", "Красиві люди гарно виходять на всіх знімках!" - відзначали фани артистки.

&quot;Схожа на Шакіру&quot;: Настя Каменських влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі

&quot;Схожа на Шакіру&quot;: Настя Каменських влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі

&quot;Схожа на Шакіру&quot;: Настя Каменських влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменсих заінтригувала прихильників величезною каблучкою на безіменному пальці, яку неможливо було не помітити, так само як і її щассливі очі. Шанувальники відразу ж припустили, що вона заручена.

До речі, Настя Каменських поділилася з шанувальниками своєю радістю і величезним досягненням – її хіт протримався цілий місяць в чарті Billboard, що дуже вразило артистку.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Настя Каменських
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