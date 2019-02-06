Схожа чи ні? У мережі знайшли "двійника" Тіни Кароль

Думки користувачів мережі розділилися

Поклонники известной украинской певицы Тины Кароль бурно обсуждают внешность девушки из Львова, которая очень похожа на артистку. Снимок Ирины Новик рядом с фото самой Тины был размещен на фан-страничке звезды в Instagram. На коллаже обе девушки запечатлены с похожими прическами и макияжем.

"Поднялась новая волна в сети, после того как появились новые фото девушки @iranovyk которая утверждает что похожа на Тину. Не кажется вам это только пиаром? Или все таки похоже?" - гласит подпись под публикацией.

Фото: (instagram.com/_fantina)

При этом сама 22-летняя львовянка уверяет, что не пытается никого копировать, а о схожести со знаменитостью ей часто говорят прохожие на улицах, называя "копией Тины Кароль".

"Сама Тина Кароль мне лайкнула фото. Бывает, гуляю по улице или торговым центрам и выкрикивают: "Смотри, мини-копия Тины Кароль". И это всегда приятно слышать) Я не стараюсь кого-то копировать, ведь для меня важно быть такой, какая я есть. То, что другие подмечают схожесть, это круто! А красная помада, как ни крути, моя большая любовь", - написала Ирина под последним постом в соцсети.

Фото: (instagram.com/iranovyk)

При этом мнения фанов певицы разделились - некоторые считают, что Новик действительно как будто ее двойник, другие же не находят никакого сходства. Довольно много подписчиков отметили, что Ирина больше похожа на Веру Брежневу, чем на Тину.

Фото: (instagram.com/iranovyk)

"Тина это Тина и другой такой нет и не будет";

"Не похожа, Тина одна. Помада возможно одинаковая и все";

"Зовсім не схожі...це дві різні людини...";

"Больше на Брежневу";

"Не похожа вообще";

"Ну не знаю именно на этом фото сходство есть, а так вообще не похожа на Тину";

"Нос другой, губы другие, вырез глаз то же другой, да блин даже брови и те разные! Тут нет совсем ничего того, что есть у Тины";

"Абсолютно не похожа! Цвет помады и волос - НЕ СХОДСТВО!", - считают многие поклонники.

Скриншот комментариев: (instagram.com/_fantina)

Однако не все согласны с таким мнением.

"Мне она на Тину вначале карьеры похожа немного, после Новой волны";

"Немного похожа";

"Схожість є, незначна та все ж) скільки ж заздрісних людей обливають брудом красиву дівчину";

"Доста схожі! Правда, більше на фотографіях, де вона молодша";

"Не прям копия, но есть что-то общее. Я подписана на эту девушку и не вижу, чтобы она пиарилась за счет этой темы. Она сама по себе очень милая и приятная", - отмечают фолловеры.

Скриншот комментариев: (instagram.com/_fantina)

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Видео: РБК-Украина