Схожа чи ні? У мережі знайшли "двійника" Тіни Кароль

Фото: (instagram.com/iranovyk)

Думки користувачів мережі розділилися

Шанувальники відомої української співачки Тіни Кароль бурхливо обговорюють зовнішність дівчини зі Львова, яка дуже схожа на артистку. Знімок Ірини Новик поруч з фото самої Тіни був розміщений на фан-сторінці зірки в Instagram. На колажі обидві дівчини відображені зі схожими зачісками та макіяжем.

"Піднялася нова хвиля в мережі, після того, як з'явилися нові фото дівчини @iranovyk яка стверджує що схожа на Тіну. Не здається вам це лише піаром? Чи все таки схоже?" - свідчить підпис під публікацією.

Фото: (instagram.com/_fantina)

При цьому сама 22-річна львів'янка запевняє, що не намагається нікого копіювати, а про схожість зі знаменитістю їй часто кажуть перехожі на вулицях, називаючи "копією Тіни Кароль".

"Сама Тіна Кароль мені лайкнула фото. Буває, гуляю по вулиці або торговим центрам і вигукують: "Дивись, міні-копія Тіни Кароль". І це завжди приємно чути) Я не намагаюся когось копіювати, адже для мене важливо бути такою, яка я є. Те, що інші відзначають схожість, це круто! А червона помада, як не крути, моя велика любов", - написала Ірина під останнім постом в соцмережі.

Фото: (instagram.com/iranovyk)

При цьому думки фанів співачки розділилися - деякі вважають, що Новик справді ніби її двійник, інші ж не знаходять ніякої схожості. Досить багато підписників відзначили, що Ірина більше схожа на Віру Брежнєву, ніж на Тіну.

Фото: (instagram.com/iranovyk)

"Тіна це Тіна і іншої такої немає і не буде";

"Не схожа, Тіна одна. Помада можливо однакова і все";

"Зовсім не схожі...це дві різні людини...";

"Більше на Брежнєву";

"Не схожа взагалі";

"Ну не знаю саме на цьому фото схожість є, а так взагалі не схожа на Тіну";

"Ніс інший, губи інші, виріз око те ж іншою, так блін навіть брови і ті різні! Тут немає зовсім нічого того, що є у Тіни";

"Абсолютно не схожа! Колір помади і волосся - НЕ СХОЖІСТЬ!", - вважають багато шанувальників.

Скріншот коментарів: (instagram.com/_fantina)

Однак не всі згодні з такою думкою.

"Мені вона на Тіну спочатку кар'єри схожа трохи, після Нової хвилі";

"Трохи схожа";

"Схожість є, незначна та все ж) скільки ж заздрісних людей обливають брудом красиву дівчину";

"Доста схожі! Правда, більше на фотографіях, де вона молодша";

"Не прям копія, але є щось загальне. Я підписана на цю дівчину і не бачу, щоб вона піарилася за рахунок цієї теми. Вона сама по собі дуже мила і приємна", - зазначають фоловери.

Скріншот коментарів: (instagram.com/_fantina)

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Відео: РБК-Україна