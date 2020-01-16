Я схожа на мексиканську няню: Санта Дімопулос захопила фігурою в купальнику після пологів

Санта Дімопулос насолоджується материнством - цієї осені співачка народила другу дитину, донечку Софію. Зараз разом з малятком і 11-річним сином Даніелем артистка відправилася на відпочинок в ОАЕ - сімейство насолоджується теплом і сонцем в Дубаї. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася зворушливим і яскравим знімком з дівчинкою, зробленим в басейні.

До речі, фото екс-"ВІА Гра" виклала в честь важливого дня - маленькій Софії виповнилося 4 місяці. На знімку Санта відображена, коли стоїть в басейні, а малятко вона тримає на руках спиною до камери. Співачка позує в бікіні - це вперше вона показала фігуру в купальнику після народження дочки, і їй є чим похвалитися! Дімопулос продемонструвала підтягнутий живіт і рельєфні форми - при цьому раніше зірка зізнавалася, що за час вагітності вона набрала 15 зайвих кілограмів.

Завершують яскравий пляжний лук бандана на голові і сонцезахисні окуляри, а також промениста усмішка щасливої матусі.

"Сьогодні нашій принцесі 4 місяці. Вона однією посмішкою робить з мами і тата желе. Моя синьоока, білошкіра, русява красуня! Ну і нехай я виглядаю як мексиканська няня, але щасливішою себе не пам'ятаю", - зворушливо підписала кадр Санта, натякаючи на свою смагляву шкіру.