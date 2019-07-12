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"Схожий на тебе": Аліна Гросу замилувалаа мережу обіймашками з малюком

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.07.2019 - 12:26
"Схожий на тебе": Аліна Гросу замилувалаа мережу обіймашками з малюком
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка влаштувала милу фотосесію з племінником

Аліна Гросу все ще звикає до нового для себе статусу дружини - 24-річна співачка розписалася зі своїм коханим Олександром 1 червня, а пишне весілля вони відгуляли трохи пізніше, 23 червня на розкішній віллі в Італії. Там же пара провела і медовий місяць, однак, судячи з усього, вони вже повернулися на батьківщину.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася зворушливими кадрами з маленьким хлопчиком, які були зроблені в Чернівецькій області - ймовірно, в гостях у родичів.

&quot;Схожий на тебе&quot;: Аліна Гросу замилувалаа мережу обіймашками з малюком

Фото: Аліна Гросу з племінником (instagram.com/alina_grosu)

Одягнена в чорну шкіряну куртку Аліна тримає малюка на руках, а також ніжно його обнімає і цілує. У підписі до фото вона пояснила, що це її племінник Кирило.

&quot;Схожий на тебе&quot;: Аліна Гросу замилувалаа мережу обіймашками з малюком&quot;Схожий на тебе&quot;: Аліна Гросу замилувалаа мережу обіймашками з малюком

Фото: Аліна Гросу з племінником (instagram.com/alina_grosu)

"Мій племяш Кирило Романович. Обнімаааашки в колоритних місцях", - написала Гросу.

&quot;Схожий на тебе&quot;: Аліна Гросу замилувалаа мережу обіймашками з малюком

Фото: Аліна Гросу з племінником (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери поспішили залишити розчулені коментарі і відзначили, що малюк дуже на неї схожий, а також, що Аліна буде прекрасною матір'ю.

  • Ой, фото з дітками не можливо порівняти, це наше все...усі чотири класні по-своєму)
  • Гарненьки всі
  • Ідеальна мама
  • Аліна...дуже схожий на тебе... якби не було коментарів вирішив що це ваш син
  • Дуже гарний племінник
  • Всі! Супер!)))
 

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

&quot;Схожий на тебе&quot;: Аліна Гросу замилувалаа мережу обіймашками з малюком

&quot;Схожий на тебе&quot;: Аліна Гросу замилувалаа мережу обіймашками з малюкомСкріншот поста (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, новоспечена дружина Аліна Гросу зробила несподіване зізнання про чоловіка.

Раніше Аліна Гросу представила пісню-присвяту своєму чоловікові, гімн кохання під назвою "Непереможна".

До речі, Аліна Гросу поділилася унікальним відео з весілля, розчуливши мережу до сліз любов'ю і романтикою.

 

Це знак: Аліна Гросу зробила несподіване зізнання про чоловіка Нерозлучні: Джамала показала "кращого друга" синочка Еміра-Рахмана під час сімейної прогулянки
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