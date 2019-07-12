"Схожий на тебе": Аліна Гросу замилувалаа мережу обіймашками з малюком

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка влаштувала милу фотосесію з племінником

Аліна Гросу все ще звикає до нового для себе статусу дружини - 24-річна співачка розписалася зі своїм коханим Олександром 1 червня, а пишне весілля вони відгуляли трохи пізніше, 23 червня на розкішній віллі в Італії. Там же пара провела і медовий місяць, однак, судячи з усього, вони вже повернулися на батьківщину.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася зворушливими кадрами з маленьким хлопчиком, які були зроблені в Чернівецькій області - ймовірно, в гостях у родичів.

Фото: Аліна Гросу з племінником (instagram.com/alina_grosu)

Одягнена в чорну шкіряну куртку Аліна тримає малюка на руках, а також ніжно його обнімає і цілує. У підписі до фото вона пояснила, що це її племінник Кирило.

Фото: Аліна Гросу з племінником (instagram.com/alina_grosu)

"Мій племяш Кирило Романович. Обнімаааашки в колоритних місцях", - написала Гросу.

Фото: Аліна Гросу з племінником (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери поспішили залишити розчулені коментарі і відзначили, що малюк дуже на неї схожий, а також, що Аліна буде прекрасною матір'ю.

Ой, фото з дітками не можливо порівняти, це наше все...усі чотири класні по-своєму)

Гарненьки всі

Ідеальна мама

Аліна...дуже схожий на тебе... якби не було коментарів вирішив що це ваш син

Дуже гарний племінник

Всі! Супер!)))

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Скріншот поста (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, новоспечена дружина Аліна Гросу зробила несподіване зізнання про чоловіка.

Раніше Аліна Гросу представила пісню-присвяту своєму чоловікові, гімн кохання під назвою "Непереможна".

До речі, Аліна Гросу поділилася унікальним відео з весілля, розчуливши мережу до сліз любов'ю і романтикою.