Поїду ловити хвилю: невиспана Тодоренко поділилася своєю радістю

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча нарешті знову повернулася до серфінгу

Рік тому Регіна Тодоренко стала мамою - 6 грудня вона подарувала сина російському співаку Владу Топалову. Днями малюк Михайло святкував свій перший день народження та зіркові батьки зворушливо і душевно вітали його в мережі. І хоч ведуча дуже швидко повернулася до активної роботи, зараз її життя підпорядковане графіку і потребам дитини. Тому їй довелося надовго забути про деякі улюблені речі і заняття - приміром, серфінг.

Однак настала пора до нього повернутися - про це Регіна розповіла на своїй сторінці в Instagram. Судячи з усього, вона полетіла кудись до океану, так як дівчина поскаржилася на безсоння через зміну часових поясів.

Тодоренко супроводила публікацію ефектним портретним фото, на якому зображена в білій майці і з красиво розпатланими кучерями. Регіна пронизливо дивиться на камеру і загадково посміхається.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"У мене 01:00 #джетлаг А вставати через 5 годин на серф! Нарешті поїду ловити хвилю через довгий час! Останній раз тримала дошку 2,5 роки тому. Вже відчуваю себе як корова на льоду. Підкажіть, як заснууууути? Раніше у мене не було безсоння, а я ж кожні 3 дні змінювала часовий пояс та кліматичну зону, а тепер напевно ВІК позначається", - з гумором прокоментувала телезірка.

Куди саме вона вирушила, артистка поки не стала розкривати.

Фолловери стверджують, що ведуча прекрасно виглядає і пишуть багато теплих слів в коментарях. Деякі також дають поради, як впоратися з безсонням.

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Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко згадала про знайомство з майбутньою свекрухою.