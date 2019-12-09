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Поїду ловити хвилю: невиспана Тодоренко поділилася своєю радістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.12.2019 - 12:58
Поїду ловити хвилю: невиспана Тодоренко поділилася своєю радістю
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча нарешті знову повернулася до серфінгу

Рік тому Регіна Тодоренко стала мамою - 6 грудня вона подарувала сина російському співаку Владу Топалову. Днями малюк Михайло святкував свій перший день народження та зіркові батьки зворушливо і душевно вітали його в мережі. І хоч ведуча дуже швидко повернулася до активної роботи, зараз її життя підпорядковане графіку і потребам дитини. Тому їй довелося надовго забути про деякі улюблені речі і заняття - приміром, серфінг.

Однак настала пора до нього повернутися - про це Регіна розповіла на своїй сторінці в Instagram. Судячи з усього, вона полетіла кудись до океану, так як дівчина поскаржилася на безсоння через зміну часових поясів.

Тодоренко супроводила публікацію ефектним портретним фото, на якому зображена в білій майці і з красиво розпатланими кучерями. Регіна пронизливо дивиться на камеру і загадково посміхається.

Поїду ловити хвилю: невиспана Тодоренко поділилася своєю радістю

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"У мене 01:00 #джетлаг А вставати через 5 годин на серф! Нарешті поїду ловити хвилю через довгий час! Останній раз тримала дошку 2,5 роки тому. Вже відчуваю себе як корова на льоду. Підкажіть, як заснууууути? Раніше у мене не було безсоння, а я ж кожні 3 дні змінювала часовий пояс та кліматичну зону, а тепер напевно ВІК позначається", - з гумором прокоментувала телезірка.

Куди саме вона вирушила, артистка поки не стала розкривати.

Фолловери стверджують, що ведуча прекрасно виглядає і пишуть багато теплих слів в коментарях. Деякі також дають поради, як впоратися з безсонням.

  • Незвичайна і жіночна! Відмінно виглядаєш на фото, як у житті.
  • Зробити зарядку!
  • Єдина НОРМАЛЬНА знаменита дівчина на пострадянському просторі
  • Ну яка ж красива
  • Неймовірно приваблива
  • Як завжди бомба
  • Прекрасна!
  • З народженням дитини ви дуже покращали
  • Яка ж ви офігенна, просто
  • Регинушка красотулька
  • Мелатонін до 11 вечора, лікар прописав
  • Розслабитися і помріяти, тоді і сон непомітно прийде

Поїду ловити хвилю: невиспана Тодоренко поділилася своєю радістюПоїду ловити хвилю: невиспана Тодоренко поділилася своєю радістю

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко згадала про знайомство з майбутньою свекрухою.

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