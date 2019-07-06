Подружка нареченої розсекретила всі подробиці весільного дрес-коду Регіни Тодоренко

Марія Ивакова опублікувала образ, в якому блищала на весіллі подруги
Ажіотаж навколо головної весілля цього літа між двома знаменитостями Регіною Тодоренко і Владом Топаловим, яке відбулося в Соренто 3 липня 2019 року, триває. Адже після декількох днів мовчання і секретів гості нарешті діляться своїми враженнями про подію і подробицями, як пройшла церемонія.
Одна з подружок нареченої і колега по тревел-шоу Марія Ивакова розкрила деталі свого вбрання на весілля і домовленого дрес-коду, про який гостям було оголошено заздалегідь. Вона зізналася, що довго вагалася у виборі гідного нарду для святкування.
"Для весілля @reginatodorenko і @vladtopalovofficial був передбачений дрес-код, який вислали всім гостям приблизно за півтора місяці до свята. Але, звичайно ж, за день до весілля ми в судомах бігали по магазинах, звіряли з референсами шнурки, щоб все було тон в тон", - зізналася Марія в тому, що ніхто не зміг уникнути клопоту і передвесільної метушні.
"Я зі ста суконь валізі вибрала улюблений літній сарафан і голову Фріди (спасибі заспокійливій пігулці розторопші). Як вам образ?" - поцікавилася вона у підписників.
Нагадаємо, що Марія Ивакова вже поділилася враженнями про шикарне весілля подруги на своїй сторінці в Instagram, розповівши багато цікавих деталей.
Та й сама Регіна Тодоренко здивувала подробицями весільної церемонії, зізнавшись, що по-справжньому відчувала перед весіллям.