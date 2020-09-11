Підкрадається ностальгія: Осадча підкорила вишуканим осіннім образом напередодні важливої дати

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча зачарувала сонячними фото в жіночому образі

Катя Осадча вміє бути різною – впевненою і екстравагантною в кадрі, задаючи зіркам незручні та провокаційні питання, домашньою і затишною в колі сім'ї, розслабленою і натхненною під час подорожей, але завжди незмінно залишається стильною. Осінь і своє 37-річчя (ведуча 12 вересня святкує день народження) теледіва вирішила зустріти в жіночною сонячному образі і поміркувала про зміну пори року і ностальгію через мінливість життя.

Ведуча опублікувала в Instagram осінні кадри в повітряній шифоновій сукні-міді апельсинового приглушеного відтінку з бантом на шиї. Вона зібрала ззаду волосся, випустивши пару завитих локонів на обличчя. Ведуча тримає в руках букет з пожовклого листя.

"Осінь - моя пора. І хоча до золотої осені ще є час, вже підкрадається ностальгія по літу. І ще сьогодні останній день моїх 36", - написав Катя, яка завтра, в суботу, відсвяткує 37-річчя.

Катя Осадча в жіночній яскравій сукні зустрічає осінь (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники оцінили жіночний і повітряний образ Каті і не залишили її без компліментів. До речі, в "сторіс" вона показала перші подарунки.

Сукня неймовірна!

Неймовірно гарна

Супер, красива. Ваш колір

Ви дуже гарна жінка

Дуже гарні фото

Красуня.Тендітна та ніжна

Гарна

Прекрасна

Неймовірна

Як же красиво! Словами не передати

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль розсекретила деталі початку роману Каті Осадчої та Юрія Горбунова.