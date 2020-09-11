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Підкрадається ностальгія: Осадча підкорила вишуканим осіннім образом напередодні важливої дати

П'ятниця 11 вересня 2020 16:38
Підкрадається ностальгія: Осадча підкорила вишуканим осіннім образом напередодні важливої дати
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Ведуча зачарувала сонячними фото в жіночому образі

Катя Осадча вміє бути різною – впевненою і екстравагантною в кадрі, задаючи зіркам незручні та провокаційні питання, домашньою і затишною в колі сім'ї, розслабленою і натхненною під час подорожей, але завжди незмінно залишається стильною. Осінь і своє 37-річчя (ведуча 12 вересня святкує день народження) теледіва вирішила зустріти в жіночною сонячному образі і поміркувала про зміну пори року і ностальгію через мінливість життя.

Ведуча опублікувала в Instagram осінні кадри в повітряній шифоновій сукні-міді апельсинового приглушеного відтінку з бантом на шиї. Вона зібрала ззаду волосся, випустивши пару завитих локонів на обличчя. Ведуча тримає в руках букет з пожовклого листя.

"Осінь - моя пора. І хоча до золотої осені ще є час, вже підкрадається ностальгія по літу. І ще сьогодні останній день моїх 36", - написав Катя, яка завтра, в суботу, відсвяткує 37-річчя.

Підкрадається ностальгія: Осадча підкорила вишуканим осіннім образом напередодні важливої дати

Підкрадається ностальгія: Осадча підкорила вишуканим осіннім образом напередодні важливої дати

Катя Осадча в жіночній яскравій сукні зустрічає осінь (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники оцінили жіночний і повітряний образ Каті і не залишили її без компліментів. До речі, в "сторіс" вона показала перші подарунки.

  • Сукня неймовірна!
  • Неймовірно гарна
  • Супер, красива. Ваш колір
  • Ви дуже гарна жінка
  • Дуже гарні фото
  • Красуня.Тендітна та ніжна
  • Гарна
  • Прекрасна
  • Неймовірна
  • Як же красиво! Словами не передати

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль розсекретила деталі початку роману Каті Осадчої та Юрія Горбунова.

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