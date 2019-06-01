"Підгулявша панночка": Регіна Тодоренко вразила несподіваними образами

Невгамовна Регіна Тодоренко вражає шанувальників своєю енергійністю. Вони постійно задаються питанням, як молода мама все встигає? Регіна веде авторські проекти, знімається в рекламі, подорожує і при цьому встигає приділяти час чоловікові, музиканту Владу Топалову, і синові Михайлу. Вона не соромиться показувати фото в купальнику (перші знімки зірка зробила менше, ніж через півроку після народження дитини), так і без макіяжу. Але на свіжому відео, яке ведуча опублікувала в Instagram, вона показала себе з іншого боку. Регіна красувалася перед камерою в ефектних вбраннях з оригінальним макіяжем. Вона поділилася відео з бекстейджа зйомки для одного з російських видань.

Так, зірка встигла приміряти чорне і біле пишне плаття, оригінальне вбрання асиметричного крою, яке дозволило Регіні продемонструвати її стрункі ніжки у всій карасі, а також позувати в білій класичній сорочці. Оригінальний макіяж з ефектом легкої навмисної недбалості став завершальним штрихом експериментальних луків дівчини.

У короткому інтерв'ю телезірка вирішила поділитися своїм ставленням до критиків і недоброзичливців. "На хейтрів я реагую позитивно. Саме вони дають поштовх і мотив розвиватися. Мені хочется працювати, щоб ці люди колись мені написали якусь похвалу", - пояснила Регіна.

Також знаменитість назвала себе супержінкою і зізналася, що обожнює читати комікси. "Я обожнюю комикси, я їх колекціоную. Супергерой, супержінка – це я!" - без зайвої скромності підсумувала ведуча.

Крім того, у підписі до ролика Регіна вирішила з притаманною їй часткою самокритики охарактеризувати свої образи і поцікавилася, як її підписники реагували б на хейтерів.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"В журналі я в образі трохи підгулявшої панянки зі слідами ранкової пом'ятості на обличчі. Дякую всій команді за експеримент. Мені поставили запитання: "Як ви ставитеся до хейтерім?" І ось хочу у вас запитати, що б ви зробили, якби тисячі людей писали вам, що ви ведете себе награно, жахливо виглядаєте", - запитала дівчина.

Шанувальники телеведучої не залишили Регіну без компліментів і, в першу чергу, запевнили, що вона приголомшливо виглядає в будь-якому образі.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Регіна, яка Ви чудова!", "Ви велика молодець!","Регіна ти супер! Я теж хочу як ти", "Як завжди чудова, Регіна ти Мега", "Регіна, Ви найкраща!", "Така класнючая", "Яка ж ти красива!", "Ви дуже красива і мила", "Регіна, ти чудо", "Ну, не можна бути такою гарною!" - писали фоловери.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко приголомшила шанувальників новиною – вона виходить заміж.

Пізніше Тодоренко показала, як вона вибирає плаття для свого пишного торжества.