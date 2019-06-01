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"Підгулявша панночка": Регіна Тодоренко вразила несподіваними образами


Телеведуча розповіла, як ставиться до хейтерів

Невгамовна Регіна Тодоренко вражає шанувальників своєю енергійністю. Вони постійно задаються питанням, як молода мама все встигає? Регіна веде авторські проекти, знімається в рекламі, подорожує і при цьому встигає приділяти час чоловікові, музиканту Владу Топалову, і синові Михайлу. Вона не соромиться показувати фото в купальнику (перші знімки зірка зробила менше, ніж через півроку після народження дитини), так і без макіяжу. Але на свіжому відео, яке ведуча опублікувала в Instagram, вона показала себе з іншого боку. Регіна красувалася перед камерою в ефектних вбраннях з оригінальним макіяжем. Вона поділилася відео з бекстейджа зйомки для одного з російських видань.

Так, зірка встигла приміряти чорне і біле пишне плаття, оригінальне вбрання асиметричного крою, яке дозволило Регіні продемонструвати її стрункі ніжки у всій карасі, а також позувати в білій класичній сорочці. Оригінальний макіяж з ефектом легкої навмисної недбалості став завершальним штрихом експериментальних луків дівчини.

У короткому інтерв'ю телезірка вирішила поділитися своїм ставленням до критиків і недоброзичливців. "На хейтрів я реагую позитивно. Саме вони дають поштовх і мотив розвиватися. Мені хочется працювати, щоб ці люди колись мені написали якусь похвалу", - пояснила Регіна.

Також знаменитість назвала себе супержінкою і зізналася, що обожнює читати комікси. "Я обожнюю комикси, я їх колекціоную. Супергерой, супержінка – це я!" - без зайвої скромності підсумувала ведуча.

Крім того, у підписі до ролика Регіна вирішила з притаманною їй часткою самокритики охарактеризувати свої образи і поцікавилася, як її підписники реагували б на хейтерів.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"В журналі я в образі трохи підгулявшої панянки зі слідами ранкової пом'ятості на обличчі. Дякую всій команді за експеримент. Мені поставили запитання: "Як ви ставитеся до хейтерім?" І ось хочу у вас запитати, що б ви зробили, якби тисячі людей писали вам, що ви ведете себе награно, жахливо виглядаєте", - запитала дівчина.

Шанувальники телеведучої не залишили Регіну без компліментів і, в першу чергу, запевнили, що вона приголомшливо виглядає в будь-якому образі.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Регіна, яка Ви чудова!", "Ви велика молодець!","Регіна ти супер! Я теж хочу як ти", "Як завжди чудова, Регіна ти Мега", "Регіна, Ви найкраща!", "Така класнючая", "Яка ж ти красива!", "Ви дуже красива і мила", "Регіна, ти чудо", "Ну, не можна бути такою гарною!" - писали фоловери.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко приголомшила шанувальників новиною – вона виходить заміж.

Пізніше Тодоренко показала, як вона вибирає плаття для свого пишного торжества.

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