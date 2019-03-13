Підготовка до літа: Настя Каменських показала спортивний ранок з Потапом

У шанувальників пари тепер буде ще один привід вважати, що у Каменських і Потапа - роман

Настя Каменских и Потап продолжают подливать масла в огонь, всячески провоцируя слухи о своих возможных романтических отношениях. То селфи из совместных путешествий делают, то сам Потап делает громкие заявления. Как например, недавно, на вопрос юмориста Игоря Ласточкина "Мутишь с Каменских?" украинский рэпер без раздумий ответил "Да".

В любом случае творческий дуэт действительно очень часто бывают вместе на различных событиях. И здесь приходится теряться в догадках: они и правда неравнодушны друг к другу или все в рамках совместного творчества.

Так, одно из последних фото, опубликованных на instagram-страничке Насти Каменских вновь вызвало споры и горячие обсуждения. Так, певица показала фото из зала, на котором позирует не только со своим персональным тренером, но также и с Потапом.

Каменских лишь уточнила, что на данный момент сильно готовится к лету – приводит себя в форму.

"А вы как? На спортике?" – уточнила у подписчиков Настя.

Настя Каменских и Потап в спортзале (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Камеснких и Потапа поспешили оставить свои комментарии под их совместным фото:

"Потапик походу только Настей "милується" на тренировках"

"Кто на спортике, а я на тортике))) Хорошего дня"

"Я тоже была сегодня на тренировке"

"Клааассс! Как и всегда! И Потап, кажется, похудел! Ему очень идет"

"Всегда на спортике!"

"Спорт это круто, а с пацанами еще и приятно"

"Ти така гарна, тобі так личить без макіяжу"

"Очень мотивируете начать подготовку к лету, Настя! Выглядите такой счастливой и энергичной на фото. Сразу видно: занятия спортом Вам в удовольствие!"

"Всем в зал!"

"Настулька, ти така файна фігурка лялька"

"Круглый год надо быть в форме, а то привыкли к лету все подтягивать"

"Спортивная команда"

"Красавцы, спортсмены! Так держать"

Спортивная Настя Каменских

Напомним, ранее Настя Каменских призналась, кого считает самым вожделенным мужчиной.

Также до этого Потап восхитил стильным селфи с серьгами в ушах.