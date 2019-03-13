Підготовка до літа: Настя Каменських показала спортивний ранок з Потапом

У шанувальників пари тепер буде ще один привід вважати, що у Каменських і Потапа - роман
Настя Каменских и Потап продолжают подливать масла в огонь, всячески провоцируя слухи о своих возможных романтических отношениях. То селфи из совместных путешествий делают, то сам Потап делает громкие заявления. Как например, недавно, на вопрос юмориста Игоря Ласточкина "Мутишь с Каменских?" украинский рэпер без раздумий ответил "Да".
В любом случае творческий дуэт действительно очень часто бывают вместе на различных событиях. И здесь приходится теряться в догадках: они и правда неравнодушны друг к другу или все в рамках совместного творчества.
Так, одно из последних фото, опубликованных на instagram-страничке Насти Каменских вновь вызвало споры и горячие обсуждения. Так, певица показала фото из зала, на котором позирует не только со своим персональным тренером, но также и с Потапом.
Каменских лишь уточнила, что на данный момент сильно готовится к лету – приводит себя в форму.
"А вы как? На спортике?" – уточнила у подписчиков Настя.
Настя Каменских и Потап в спортзале (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники Камеснких и Потапа поспешили оставить свои комментарии под их совместным фото:
Спортивная Настя Каменских
Напомним, ранее Настя Каменских призналась, кого считает самым вожделенным мужчиной.
Также до этого Потап восхитил стильным селфи с серьгами в ушах.